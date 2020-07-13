День финансов, 16 июля: новые главы НБУ и АМКУ, 77 бесплатных лекарств, дело «Тедис Украина»

В четверг, 16 июля, фамилия дня – Шевченко. Не Тарас, и даже не Андрей. В этот раз – Кирилл.

Кто он, новый глава НБУ? Еще до назначения на должность нового главы НБУ Кирилла Шевченко (инициативу Зеленского поддержали 332 депутата), Finance.ua узнал несколько интересных фактов о нем. К примеру, родился Шевченко в Туле, успел поработать в банке «Финансы и Кредит», был главой Государственного ипотечного учреждения, и даже советником Тимошенко. Хочу узнать больше о Кирилле Шевченко

Что он собирается делать? С трибуны парламента Кирилл Шевченко рассказал, что намерен сформировать свою команду в НБУ. Сказал, что не допустит неконтролируемой эмиссии и инфляции. Подчеркнул цель сохранения независимости Нацбанка. Напомнил, что доля неработающих кредитов в госбанках достигла 49%. И заверил, что инфляционное таргетирование доказало свою эффективность. Хочу узнать больше о планах нового главы НБУ

Мнение эксперта о Шевченко. Эксперт Finance.ua Алексей Козырев с высоты своих знаний и опыта решил не оставаться в стороне, и также рассказать всем зрителям Youtube-канала Finance.ua о том, что же может изменить Шевченко на должности главы Нацбанка. Какую команду соберет. А также, повлияет ли смена руководства НБУ на курс и реальный сектор экономики.

Не забыли и о АМКУ. Сегодня Верховная Рада не забыла оставить без главы и Антимонопольный комитет. Свой выбор народные избранники остановили на Ольге Пищанской. Напомним, 3 июля та же Верховная Рада поддержала увольнение главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева. И именно Ольга Пищанская с 6 июля исполняла обязанности председателя Антимонопольного комитета. Хочу узнать основные приоритеты нового главы АМКУ

77 бесплатных лекарств. В программе «Доступные лекарства» 246 лекарственных средств, среди них 77 – украинцы могут получать абсолютно бесплатно. В Национальной службе здоровья уверяют, лекарства пациент может получить по рецепту своего врача в аптеке бесплатно или с незначительной доплатой. Единственным исключением является препарат для лечения ревматических заболеваний, стоимость которого полностью оплачивает пациент. Хочу узнать, как получить «Доступные лекарства»

Дело на 6,5 млрд и «Тедис Украина». Хозсуд Киева открыл производство по иску АМКУ к компании «Тедис Украина» и 4 групп компаний – производителей табачных изделий о взыскании в госбюджет в принудительном порядке наложенных штрафов на общую сумму 6,5 млрд грн. Напомним, скандал вокруг компании «Тедис Украина» вспыхнул еще в конце марта 2017 года. Хочу узнать больше деталей

И напоследок о режимах. Масочных режимах. Кабмин принял штрафы за нарушение правил карантина. Предусмотрено усиление административной ответственности в виде штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые нарушают санитарное законодательство и пропускают в свои помещения граждан без надетых средств индивидуальной защиты. Прежде всего – защитных масок или респираторов.