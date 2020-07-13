Samsung проектирует смартфон-раскладушку с экраном двойного складывания (схема)

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Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании Samsung патент на очередной смартфон, конструкция которого предусматривает использование гибкого дисплея.
Речь идёт об аппарате в формате классической раскладушки с вытянутым по вертикали экраном. Такая панель будет складываться внутрь корпуса, что обеспечит её защиту от повреждений во время повседневного ношения.
В патенте описываются два варианта смартфона. У одного из них гибкий дисплей сможет складываться примерно посередине. Под экраном расположатся вспомогательные органы управления.
Гораздо больший интерес представляет второй вариант. Для него предложено применение дисплея двойного складывания: иными словами, корпус будет состоять из трёх секций, а не из двух, как в первом случае.
Такое необычное исполнение позволит реализовать ряд нетрадиционных режимов использования. К примеру, владелец сможет изогнуть аппарат в виде буквы «Z» для размещения на столе и, скажем, просмотра чата. Кроме того, одну из секций корпуса можно будет применять в качестве подставки, как показано на иллюстрации ниже.
Увы, пока не ясно, собирается ли Samsung выводить смартфон с описанной конструкцией на коммерческий рынок.
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