Hyundai отзывает 270 000 автомобилей из-за риска возгорания

Hyundai отзывает в США более 270 000 автомобилей 2011-2012 модельных годов. Причина такого решения – проблемы с 12-вольтовым USB-портом, который обычно используется для прикуривания сигарет.

Под эту сервисную кампанию, в частности, попали Hyundai Accent, Elantra, Sonata Hybrid, и Veloster. Когда к 12-вольтовому USB-порту подключен автомобильный компрессор для подкачки шин, существует риск возгорания.

Оказывается, при сборке вышеуказанных автомобилей 12-вольтовый USB-порт мог быть неправильно установлен. У него отключен тепловой предохранитель, защищающий от перегрева. Из-за этого может начаться возгорание. Были ли зарегистрированы реальные случаи возгорания – не сообщается.

Hyundai призывает всех владельцев автомобилей, попавших под эту сервисную кампанию, не использовать компрессор для подкачки шин до тех пор, пока проблема не будет решена.

Отзыв в США начнется 28 августа. Hyundai обещает бесплатно и в кратчайшие сроки устранить проблему, если она существует.