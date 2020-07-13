Украинский бизнес ухудшил оценки экономического развития

Украинские компании всех видов деятельности ухудшили ожидания относительно экономического роста, инфляции, а также собственных финансовых и производственных результатов в последующие 12 месяцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, который Национальный банк провел во II квартале 2020 года, сообщает пресс-служба регулятора.

Деловая активность. “Уровень деловой активности предприятий снизился до самого низкого значения за все время наблюдений после I квартала 2015 года – 90,8% (в I квартале 2020 года – 110,5%). Оценки текущего финансово-экономического состояния компаний ухудшились под влиянием коронакризиса и карантина. Бизнес не ожидает быстрого улучшения показателей своей деятельности, несмотря на отмену значительного количества ограничений и внедрение адаптивного карантина после преодоления первой волны распространения вируса”, – говорится в сообщении.

Прогнозы. Бизнес также прогнозирует, что в течение 12 месяцев темпы роста потребительских цен вырастут до 7% в годовом измерении (в I квартале – 5,1%). Более половины опрошенных предприятий считают, что инфляция будет меньше 7,5%. Каждый пятый респондент ожидает инфляцию в пределах 7,6-10,0%. Самым весомым фактором влияния на инфляцию предприниматели называют увеличение затрат на производство.

Курс. Бизнес ожидает более существенного ослабления национальной валюты. Среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 28,28 грн/долл. США (в предыдущем квартале – 26,01 грн/долл. США). Большинство предприятий считает, что обменный курс будет колебаться в пределах от 27,00 грн/долл. США до 29,00 грн/долл. США.

В исследовании также отмечается, что большинство компаний не ожидают изменения своего финансово-экономического положения в последующие 12 месяцев, 22,0% компаний ожидают ухудшения. Вообще, более пессимистические оценки имеют представители малого и среднего бизнеса.

Бизнес ожидает уменьшения общих объемов реализации продукции, в том числе и на внешнем рынке. В целом рост по этому показателю прогнозируют только респонденты перерабатывающей промышленности и торговли, а самые низкие оценки – у предприятий строительства и добывающей промышленности.

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