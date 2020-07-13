ЕС не откроет границы для украинцев минимум до августа

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Совет ЕС обновил перечень “безопасных” третьих стран, чьим жителям разрешен въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией на их территории.
Обновленный список опубликован на сайте Совета ЕС.
Согласно решению, с 16 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для резидентов следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. В случае последнего – при условии взаимной отмены ограничений.
Ни одной новой страны в список “безопасных” ЕС решил не добавлять.
При этом из списка исключили Сербию и Черногорию, жителям которых разрешался въезд с 1 по 15 июля, в то время как Еврокомиссия предлагала включить в перечень безопасных все балканские страны.
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