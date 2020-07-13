ЕС не откроет границы для украинцев минимум до августа

Совет ЕС обновил перечень “безопасных” третьих стран, чьим жителям разрешен въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией на их территории.

Обновленный список опубликован на сайте Совета ЕС.

Согласно решению, с 16 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для резидентов следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. В случае последнего – при условии взаимной отмены ограничений.

Ни одной новой страны в список “безопасных” ЕС решил не добавлять.

При этом из списка исключили Сербию и Черногорию, жителям которых разрешался въезд с 1 по 15 июля, в то время как Еврокомиссия предлагала включить в перечень безопасных все балканские страны.