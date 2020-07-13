Минэнерго привлекло Всемирный банк к стабилизации ситуации в энергетике

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Специальная миссия специалистов Всемирного банка изучает ситуацию в энергетике Украины с целью нахождения оптимальных механизмов поддержки отрасли, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
Работу миссии, которую Всемирный банк сформировал по просьбе и.о. министра энергетики Ольги Буславец и которая на днях начала свою деятельность, обсудили во время встречи руководительницы Министерства с представителями института.
“Мы рады приветствовать решение по организации отдельной миссии специалистов банка. Надеюсь, что во время работы миссии со специалистами Минэнерго, других министерств и регулятора, предприятий, будет найден оптимальный механизм поддержки энергетической отрасли. Буду всячески способствовать работе миссии и предоставлять всю необходимую информацию”, – отметила Буславец.
Миссия охватывает ключевые системные вопросы, включая:
- решение проблем возобновляемой энергетики в контексте новой законодательной базы реструктуризации “зеленого тарифа”;
- рационализацию потребительских тарифов;
- комплексный план финансового оздоровления НЭК “Укрэнерго”;
- поддержку Всемирным банком НЭК “Укрэнерго” в работе над объединением и синхронизацией с европейской энергосистемой;
- поддержку Всемирным банком Оператора газотранспортной системы Украины в работе над модернизацией инфраструктуры Оператора ГТС.
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