После iPhone SE (2020) Apple может выпустить еще более дешевый смартфон

Весной 2020 года Apple выпустила новое поколение бюджетного смартфона iPhone SE. Это было успешным шагом. Поэтому есть слухи, что компания готовит к выходу еще более бюджетный смартфон.

Как передает Gizmochina, новое поколение iPhone SE получило большой спрос среди потребителей.

Смартфон iPhone SE (2020) уже раскупили партией 12 до 14 миллионов единиц. Это очень высокий показатель, особенно учитывая ситуацию с COVID-19 (вследствие пандемии рынок смартфонов существенно просел).

Как известно, новый iPhone SE – это самый дешевый смартфон в арсенале Apple. Он получил Retina HD дисплей с диагональю 4,7 дюйма с поддержкой Dolby Vision и HDR10. Устройство работает на базе нового чипсета Apple A13 (как в линейке iPhone 11). основная камера имеет разрешение 12 Мп, а фронтальная – 7 Мп.

По слухам, Apple уже готовит к анонсу еще более доступную модель. Цена в США составит 300 долларов (8100 гривен). Новую модель должны выпустить уже к концу 2020 года. Единственное, что пока известно о будущей новинке, что она тоже будет работать на базе системы Apple A13.