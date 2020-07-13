0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 91 0

После iPhone SE (2020) Apple может выпустить еще более дешевый смартфон

После iPhone SE (2020) Apple может выпустить еще более дешевый смартфон

Весной 2020 года Apple выпустила новое поколение бюджетного смартфона iPhone SE. Это было успешным шагом. Поэтому есть слухи, что компания готовит к выходу еще более бюджетный смартфон.

Как передает Gizmochina, новое поколение iPhone SE получило большой спрос среди потребителей.

Смартфон iPhone SE (2020) уже раскупили партией 12 до 14 миллионов единиц. Это очень высокий показатель, особенно учитывая ситуацию с COVID-19 (вследствие пандемии рынок смартфонов существенно просел).

Как известно, новый iPhone SE – это самый дешевый смартфон в арсенале Apple. Он получил Retina HD дисплей с диагональю 4,7 дюйма с поддержкой Dolby Vision и HDR10. Устройство работает на базе нового чипсета Apple A13 (как в линейке iPhone 11). основная камера имеет разрешение 12 Мп, а фронтальная – 7 Мп.

По слухам, Apple уже готовит к анонсу еще более доступную модель. Цена в США составит 300 долларов (8100 гривен). Новую модель должны выпустить уже к концу 2020 года. Единственное, что пока известно о будущей новинке, что она тоже будет работать на базе системы Apple A13.

По материалам Телеканал новин 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.