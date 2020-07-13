Водородная энергетика: Украина будет сотрудничать с немецким агентством

В.и.о. председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Константин Гура провел переговоры с экспертами Немецкого энергетического агентства DENA о продолжении сотрудничества и определении наиболее актуальных для Украины и Германии направлений работы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

“Представители DENA подтвердили необходимость усилить взаимодействие и обратили внимание, в частности, на планы Германии по использованию водорода. DENA готова делиться своими исследованиями в этом направлении”, – говорится в сообщении.

Кроме развития потенциала Украины по использованию водорода, Госэнергоэффективности хочет сотрудничать с Германией в вопросах внедрения систем аккумулирования энергии для балансировки энергосистемы, имплементации директив ЕС в сфере энергоэффективности, повышения энергоэффективности, в т.ч. в университетах.

Как сообщалось, DENA избрали одним из партнеров в реализации будущего энергетического партнерства между Украиной и Германией. В июне 2020 года было одобрено распоряжение правительства Украины «О подписании Совместного заявления о намерениях между Правительством Украины и Правительством Федеративной Республики Германия о начале энергетического партнерства». В рамках этого ожидается тесный диалог двух стран в т. ч. в вопросах энергоэффективности, “чистой” энергетики.