Водородная энергетика: Украина будет сотрудничать с немецким агентством

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В.и.о. председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Константин Гура провел переговоры с экспертами Немецкого энергетического агентства DENA о продолжении сотрудничества и определении наиболее актуальных для Украины и Германии направлений работы.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.
“Представители DENA подтвердили необходимость усилить взаимодействие и обратили внимание, в частности, на планы Германии по использованию водорода. DENA готова делиться своими исследованиями в этом направлении”, – говорится в сообщении.
Кроме развития потенциала Украины по использованию водорода, Госэнергоэффективности хочет сотрудничать с Германией в вопросах внедрения систем аккумулирования энергии для балансировки энергосистемы, имплементации директив ЕС в сфере энергоэффективности, повышения энергоэффективности, в т.ч. в университетах.
Как сообщалось, DENA избрали одним из партнеров в реализации будущего энергетического партнерства между Украиной и Германией. В июне 2020 года было одобрено распоряжение правительства Украины «О подписании Совместного заявления о намерениях между Правительством Украины и Правительством Федеративной Республики Германия о начале энергетического партнерства». В рамках этого ожидается тесный диалог двух стран в т. ч. в вопросах энергоэффективности, “чистой” энергетики.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ВР сделала еще один шаг к лишению НБУ средств банков-банкротов - НБУ9 ч. назад - 1239 8
Шевченко высказался о сотрудничестве с МВФ и эмиссии8 ч. назад - 2003 7
Назначение нового главы НБУ: кто это, и что он должен делать10 ч. назад - 3476 7
Ресторанам и ночным клубам запретили работать после 23.00 по всей стране - Степанов8 ч. назад - 632 5
Миллионы зарплаты и счета в банках: что в декларации нового главы НБУОколо часа назад - 335 4
Назначение нового главы НБУ: кто это, и что он должен делать10 ч. назад - 3476 7
Предельный объем дохода для ФЛП-упрощенцев предлагают привязать к минималке4 ч. назад - 2997 1
Межбанк: затишье последних дней закончится9 ч. назад - 2858
ФЛП предлагают освободить от уплаты ЕСВ за июнь7 ч. назад - 2200 1
Курс наличного доллара7 ч. назад - 2186
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подпискаВчера, 10:35 - 754 2
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)13.07.2020, 16:32 - 1167 1
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1696
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2283
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1866