День финансов, 15 июля: оперативный режим для декретных и больничных, и соцполитика "от бедных к богатым"

Среда, 15 июля: от некорректной системы до духа оптимизма.

Больничные и декретные в течение суток. Фонд социального страхования Украины перевел финансирование больничных и декретных в оперативный режим – выплаты производятся в течение одного рабочего дня. Фонд уже направил 44,9 млн гривен на выплаты.

Система “от бедных к богатым”. Украинская система социальной политики построена таким образом, что преимущественно средства распределяются “от бедного к богатому”. Об этом в интервью для Finance.ua заявила Галина Третьякова, глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики. Например, человек, который вложил деньги в ОВГЗ, получает на них проценты за счет налога, который уплачивают бедные, сам не платит налог на НДФЛ, при этом получает инвестиционные проценты, которые идут напрямую на повышение его же богатства.

Во время интервью нам также удалось узнать, какой должна быть минималка в Украине, по мнению главы комитета ВР по вопросам соцполитики.

Новый орган. Госорган. В Украине появится единый орган интеллектуальной собственности. Соответсвующий закон сегодня, 15 июля, частично вступил в силу. Проект вчера опубликовали в издании “Голос Украины”. Предусмотрено, что он вступит в силу через три месяца со дня опубликования. Однако один из пунктов документа вступает в силу уже в среду. Он касается поручения Кабинету министров в рамках создания нового органа.

Дух оптимизма от Bloomberg. Для долговых рынков развивающихся стран, худшая часть нового кризиса уже позади, пишет Bloomberg. Украина после ослабления карантина снова интересует инвесторов. Все потому, что наша страна продолжает структурные реформы и сотрудничает с МВФ.

ИНН в приложении. Скоро украинцы смогут воспользоваться электронным идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) в приложении “Дія”. Он будет отдельным электронным документом, а обмениваться им с государственными органами будет легко через QR и push-уведомление.

Цена Днепра. Речь не о речке, городе, и даже не о футбольном клубе. Сегодня в центре столицы Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины провел аукцион по продаже 100% пакета акций АО “Отель “Днепр”. В итоге победителем стало ООО “Смартленд”. Отель продан за любопытную сумму.