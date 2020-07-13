Украинцы могут бесплатно получить 77 препаратов по программе "Доступные лекарства"

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В программе «Доступные лекарства» 246 лекарственных средств, среди них 77 – пациент может получить бесплатно.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины.
В частности, в программу включены:
“Все эти лекарства пациент может получить по рецепту своего врача в аптеке бесплатно или с незначительной доплатой. Единственным исключением является препарат для лечения ревматических заболеваний, стоимость которого полностью оплачивает пациент”, – отмечают в НСЗУ.
Чтобы получить лекарства по программе «Доступные лекарства», пациенту нужно:
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