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Украинцы могут бесплатно получить 77 препаратов по программе "Доступные лекарства"

Украинцы могут бесплатно получить 77 препаратов по программе "Доступные лекарства"

В программе «Доступные лекарства» 246 лекарственных средств, среди них 77 – пациент может получить бесплатно.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины.

В частности, в программу включены:

  • 187 лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний;
  • 43 – диабета II типа;
  • 15 – бронхиальной астмы
  • 1 – для лечения ревматических заболеваний.

“Все эти лекарства пациент может получить по рецепту своего врача в аптеке бесплатно или с незначительной доплатой. Единственным исключением является препарат для лечения ревматических заболеваний, стоимость которого полностью оплачивает пациент”, – отмечают в НСЗУ.

Чтобы получить лекарства по программе «Доступные лекарства», пациенту нужно:

  • обратиться к врачу, который назначит лекарства и выпишет на них электронный рецепт. В рецепте будет указано действующее вещество;
  • на телефон пациента поступит СМС с номером рецепта и кодом подтверждения, которые нужно будет назвать в аптеке. Если у пациента нет телефона, врач предоставит информацию о рецепте в распечатанном виде;
  • прийти в аптеку, которая участвует в программе и подписала договор с НСЗУ, – такая аптека имеет наклейку на двери «Доступные лекарства»;
  • назвать номер рецепта фармацевту и выбрать лекарства из тех, которые предложат в аптеке. Это может быть или бесплатный препарат, или с незначительной доплатой;
  • после избрания нужного лекарства следует назвать фармацевту код подтверждения рецепта.

Справка Finance.ua:

  • Пациент может получить лекарства по программе в более 8000 аптек по всей стране, почти 20% из которых находятся в селах и пгт.
  • Программой «Доступные лекарства» пользуется 2,3 млн пациентов, 441 тысяча из них проживают в сельской местности.
  • 80% пользователей программы получают по ней лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются самыми распространенными в структуре заболеваемости украинцев.
По материалам Finance.UA
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