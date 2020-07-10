ГИС взыскала долги по алиментам, которые не выплачивались более 12 лет

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Органы государственной исполнительной службы Минюста на прошлой неделе взыскали 117,7 млн грн алиментов. Из этой суммы 22,8 млн грн взыскано благодаря применению установленных Законом ограничений.
Об этом сообщает пресс-служба ГИС.
В Деснянском райотделе ГИС взыскали задолженность по уплате алиментов, которая начала образовываться в июне 2001 года. С учетом частичных выплат с 2001 по 2018 год должник должен был выплатить на содержание дочери 130 тыс. грн.
Госисполнители наложили арест на счета должника. После того, как у должника было изъято водительское удостоверение и он не смог снять средства со счета, задолженность по уплате алиментов была погашена в полном объеме.
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Похожую ситуацию обнаружили в Покровском райотделе ГИС (г. Днепр): там с учетом частичных выплат с июля 2009 года задолженность по алиментам составляла 158,5 тыс. грн. Должнику временно ограничили право выезда за границу, изъяли права на управление автомобилем, права на пользование огнестрельным оружием и охоту. В итоге – долг был уплачен в полном объеме.
Еще один должник, который не выплачивал алименты с 2008 года (сумма долга – 120,4 тыс. грн), имел намерение выехать на сезонные работы за пределы Украины. Для этого, кроме погашения задолженности, ему пришлось уплатить штраф в сумме почти 40 тыс. грн.
Напомним, введение карантина суд может признать причиной, по которой алименты не уплачиваются или уплачиваются в меньшем объеме.
Размер алиментов с 1 июля 2020 года увеличился:
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