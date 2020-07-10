ГИС взыскала долги по алиментам, которые не выплачивались более 12 лет

Органы государственной исполнительной службы Минюста на прошлой неделе взыскали 117,7 млн грн алиментов. Из этой суммы 22,8 млн грн взыскано благодаря применению установленных Законом ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба ГИС.

В Деснянском райотделе ГИС взыскали задолженность по уплате алиментов, которая начала образовываться в июне 2001 года. С учетом частичных выплат с 2001 по 2018 год должник должен был выплатить на содержание дочери 130 тыс. грн.

Госисполнители наложили арест на счета должника. После того, как у должника было изъято водительское удостоверение и он не смог снять средства со счета, задолженность по уплате алиментов была погашена в полном объеме.

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Похожую ситуацию обнаружили в Покровском райотделе ГИС (г. Днепр): там с учетом частичных выплат с июля 2009 года задолженность по алиментам составляла 158,5 тыс. грн. Должнику временно ограничили право выезда за границу, изъяли права на управление автомобилем, права на пользование огнестрельным оружием и охоту. В итоге – долг был уплачен в полном объеме.

Еще один должник, который не выплачивал алименты с 2008 года (сумма долга – 120,4 тыс. грн), имел намерение выехать на сезонные работы за пределы Украины. Для этого, кроме погашения задолженности, ему пришлось уплатить штраф в сумме почти 40 тыс. грн.

Напомним, введение карантина суд может признать причиной, по которой алименты не уплачиваются или уплачиваются в меньшем объеме.

Справка Finance.ua:

Размер алиментов с 1 июля 2020 года увеличился:

для детей в возрасте до 6 лет – 929,50 грн;