Помощь по частичной безработице уже получают более 150 тыс. ФЛП

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Уже принято более 175 тыс. решений для осуществления выплат по частичной безработице 326 тыс. работников, из них свыше 153 тыс. – для ФЛП.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Всего относительно помощи в центры занятости работодатели подали более 197 тыс. пакетов документов.
“Логика программы по частичной безработице проста: чтобы предприятия не увольняли людей. С этой целью мы делаем выплаты – такая финансовая поддержка дает возможность бизнесу, и что важно, именно малому бизнесу и среднему бизнесу чувствовать себя более уверенно в будущем и восстановиться после окончания карантина”, – подчеркивает министр развития экономики Игорь Петрашко.
Где больше всего назначают помощь:
“Что касается общей ситуации на рынке труда, то количество зарегистрированных безработных вышло на плато. Четвертую неделю подряд численность соискателей работы не превышает отметку в почти 517 тысяч человек, из которых 432, 9 тыс. человек уже получают помощь по безработице”, – отметил Петрашко.
Как получить пособие по частичной безработице ФЛП:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ВР отменила обязательное ведение учета доходов для ФЛПВчера, 19:41 - 6166 14
Рада одобрила легализацию игорного бизнеса в УкраинеВчера, 12:00 - 2176 10
В "Слуге народа" готовы и к росту цен, и к девальвации после эмиссии гривны5 ч. назад - 2453 9
Инвесторы "Укрбуда" в третий раз пикетировали офис "Киевгорстроя"2 ч. назад - 622 5
«Нафтогаз» выплатил топ-менеджменту 343 миллиона гривень зарплат и премийВчера, 15:42 - 1144 4
ВР отменила обязательное ведение учета доходов для ФЛПВчера, 19:41 - 6166 14
Уменьшить платежки за отопление: украинцев ждет модернизация домовВчера, 13:02 - 4002 19
Сколько стоит квартира в новостройках под Киевом4 ч. назад - 3723
НБУ предупредил о катастрофических последствиях тотального карантинаВчера, 17:00 - 3295
Как работники изменили отношение к работодателям во время карантина - исследование5 ч. назад - 2486
Официально: Spotify запустился в Украине3 ч. назад - 160
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)Позавчера, 16:32 - 924
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1524
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2146
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1797