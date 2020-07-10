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Помощь по частичной безработице уже получают более 150 тыс. ФЛП

Помощь по частичной безработице уже получают более 150 тыс. ФЛП

Уже принято более 175 тыс. решений для осуществления выплат по частичной безработице 326 тыс. работников, из них свыше 153 тыс. – для ФЛП.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Всего относительно помощи в центры занятости работодатели подали более 197 тыс. пакетов документов.

“Логика программы по частичной безработице проста: чтобы предприятия не увольняли людей. С этой целью мы делаем выплаты – такая финансовая поддержка дает возможность бизнесу, и что важно, именно малому бизнесу и среднему бизнесу чувствовать себя более уверенно в будущем и восстановиться после окончания карантина”, – подчеркивает министр развития экономики Игорь Петрашко.

Где больше всего назначают помощь:

  • Львовщина – 34 875 положительных решений;
  • Харьковская область – 24 723 решения;
  • Ивано-Франковская область – 17 155 решений;
  • Донецкая область – 16 858 решений;
  • Черновицкая область – 16 723 решения;
  • Сумская область – 16 340 решений.

“Что касается общей ситуации на рынке труда, то количество зарегистрированных безработных вышло на плато. Четвертую неделю подряд численность соискателей работы не превышает отметку в почти 517 тысяч человек, из которых 432, 9 тыс. человек уже получают помощь по безработице”, – отметил Петрашко.

Справка Finance.ua:

Как получить пособие по частичной безработице ФЛП:

  • в течение 90 дней с момента приостановления или сокращения деятельности обратиться в центр занятости по месту уплаты ЕВ и собрать необходимый пакет документов
  • помощь устанавливается за каждый час сокращения деятельности и из расчета двух третей от базы начисления ЕВ, но не более минимальной заработной платы (4723 грн) в месяц;
  • пособие предоставляется на период приостановления/сокращения деятельности и в течение 30 календарных дней после окончания карантина.
По материалам Finance.UA
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