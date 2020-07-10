Помощь по частичной безработице уже получают более 150 тыс. ФЛП

Уже принято более 175 тыс. решений для осуществления выплат по частичной безработице 326 тыс. работников, из них свыше 153 тыс. – для ФЛП.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Всего относительно помощи в центры занятости работодатели подали более 197 тыс. пакетов документов.

“Логика программы по частичной безработице проста: чтобы предприятия не увольняли людей. С этой целью мы делаем выплаты – такая финансовая поддержка дает возможность бизнесу, и что важно, именно малому бизнесу и среднему бизнесу чувствовать себя более уверенно в будущем и восстановиться после окончания карантина”, – подчеркивает министр развития экономики Игорь Петрашко.

Где больше всего назначают помощь:

Львовщина – 34 875 положительных решений;

Харьковская область – 24 723 решения;

Ивано-Франковская область – 17 155 решений;

Донецкая область – 16 858 решений;

Черновицкая область – 16 723 решения;

Сумская область – 16 340 решений.

“Что касается общей ситуации на рынке труда, то количество зарегистрированных безработных вышло на плато. Четвертую неделю подряд численность соискателей работы не превышает отметку в почти 517 тысяч человек, из которых 432, 9 тыс. человек уже получают помощь по безработице”, – отметил Петрашко.

Справка Finance.ua:

Как получить пособие по частичной безработице ФЛП: