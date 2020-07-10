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За первую половину 2020 года товарооборот Украины составил $47,3 млрд

За первую половину 2020 года товарооборот Украины составил $47,3 млрд

В Украину импортировали товаров на более $24,3 млрд (по сравнению с первым полугодием 2019 г. импорт уменьшился на $3,4 млрд, или на 12%).
Экспортировали из Украины на $23 млрд (уменьшение экспорта составило $1,6 млрд или на 6%).

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Соответственно, сальдо (разница между импортом и экспортом) — отрицательное — $1.4 млрд.

Больше всего импортировали из:

  • Китая – 15% от общего импорта;
  • Германии – 9%;
  • Российской Федерации – 9%.

Что импортировали:

  • топлива минеральные; нефть и продукты ее перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные;
  • реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства; их части;
  • средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их части и оборудование.

Главные партнеры по экспорту:

  • Китай – 13% от общего экспорта;
  • Польша – 6%;
  • Российская Федерация – 6%.

Чаще всего экспортировали:

  • зерновые культуры;
  • черные металлы;
  • жиры и масла животного или растительного происхождения; продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения.
По материалам Finance.UA
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