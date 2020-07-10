За первую половину 2020 года товарооборот Украины составил $47,3 млрд

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В Украину импортировали товаров на более $24,3 млрд (по сравнению с первым полугодием 2019 г. импорт уменьшился на $3,4 млрд, или на 12%).
Экспортировали из Украины на $23 млрд (уменьшение экспорта составило $1,6 млрд или на 6%).
Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
Соответственно, сальдо (разница между импортом и экспортом) — отрицательное — $1.4 млрд.
Больше всего импортировали из:
Что импортировали:
Главные партнеры по экспорту:
Чаще всего экспортировали:
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