За первую половину 2020 года товарооборот Украины составил $47,3 млрд

В Украину импортировали товаров на более $24,3 млрд (по сравнению с первым полугодием 2019 г. импорт уменьшился на $3,4 млрд, или на 12%).

Экспортировали из Украины на $23 млрд (уменьшение экспорта составило $1,6 млрд или на 6%).

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Соответственно, сальдо (разница между импортом и экспортом) — отрицательное — $1.4 млрд.

Больше всего импортировали из:

Китая – 15% от общего импорта;

Германии – 9%;

Российской Федерации – 9%.

Что импортировали:

топлива минеральные; нефть и продукты ее перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные;

реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства; их части;

средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их части и оборудование.

Главные партнеры по экспорту:

Китай – 13% от общего экспорта;

Польша – 6%;

Российская Федерация – 6%.

Чаще всего экспортировали:

зерновые культуры;

черные металлы;