Рада повысила стипендии детям-сиротам: сколько будут получать

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Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за повышение стипендий детям-сиротам. За законопроект №2013 “Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки”, проголосовал 351 народный депутат.
Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.
В статье 8 Закона Украины «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки» была предусмотрена выплата повышенного на 50% размера стипендии и ежегодного пособия в размере трех месячных стипендий на приобретение учебной литературы.
“В нарушение статьи 22 Конституции Украины Законом Украины от 06.12.2016 №1774 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» были изъяты указанные нормы и предусмотрено, что Правительство будет определять размеры этих выплат”, – говорится в пояснительной записке.
Законопроектом предлагается установить детям-сиротам выплату стипендии в повышенном размере не менее 150% прожиточного минимума на одно лицо и ежегодного денежного пособия на приобретение учебной литературы детям-сиротам и детям, лишенных родительской опеки.
Напомним, размер прожиточного минимума в Украине – 2027 грн, то есть минимальная стипендия таким детям будет на уровне 3 040 грн.
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