Полиции хотят предоставить право останавливать автомобили без конкретной причины

Депутаты предлагают расширить круг полномочий для сотрудников полиции. Соответствующий законопроект № 2695 народные избранники приняли в первом чтении.

Об этом сообщается на портале Дорожный адвокат.

Так, копам собираются разрешить останавливать автомобиль без уважительной причины. Это означает, что водителя могут остановить без нарушения ПДД, а просто для профилактики или проверки документов.

Отмечается, что в процессе остановки сотрудники полиции могут найти дополнительные нарушения, за которые водителю может быть выписан штраф. Об этом сообщается на портале «Дорожный адвокат».

Раньше останавливать водителей полиция имела право только в случае нарушения Правил дорожного движения, и это было закреплено в законе № 35 «О национальной полиции». Теперь полиция может требовать остановки транспортного средства без причины.

Профилактические остановки транспортных средств и проверка водителей на состояние опьянения полицией будет проводиться без всяких оснований. Сотрудники правоохранительных органов имеют право руководствоваться только организационно-распорядительным актом начальника полиции, который будет опубликован на сайте Национальной полиции в ближайшее время.

После остановки транспортного средства сотрудник полиции имеет право проверить документы, автомобиль и водителя на выявление каких-либо других нарушений. При необходимости водителю будет выписан штраф.

Справка Finance.ua:

Проверить штрафы можно несколькими способами: через сайт Министерства внутренних дел; в электронном кабинете водителя; через приложение “Дия” или другие сервисы.