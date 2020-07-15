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Полиции хотят предоставить право останавливать автомобили без конкретной причины

Полиции хотят предоставить право останавливать автомобили без конкретной причины

Депутаты предлагают расширить круг полномочий для сотрудников полиции. Соответствующий законопроект № 2695 народные избранники приняли в первом чтении.

Об этом сообщается на портале Дорожный адвокат.

Так, копам собираются разрешить останавливать автомобиль без уважительной причины. Это означает, что водителя могут остановить без нарушения ПДД, а просто для профилактики или проверки документов.

Отмечается, что в процессе остановки сотрудники полиции могут найти дополнительные нарушения, за которые водителю может быть выписан штраф. Об этом сообщается на портале «Дорожный адвокат».

Раньше останавливать водителей полиция имела право только в случае нарушения Правил дорожного движения, и это было закреплено в законе № 35 «О национальной полиции». Теперь полиция может требовать остановки транспортного средства без причины.

Профилактические остановки транспортных средств и проверка водителей на состояние опьянения полицией будет проводиться без всяких оснований. Сотрудники правоохранительных органов имеют право руководствоваться только организационно-распорядительным актом начальника полиции, который будет опубликован на сайте Национальной полиции в ближайшее время.

После остановки транспортного средства сотрудник полиции имеет право проверить документы, автомобиль и водителя на выявление каких-либо других нарушений. При необходимости водителю будет выписан штраф.

Справка Finance.ua:

  • Проверить штрафы можно несколькими способами: через сайт Министерства внутренних дел; в электронном кабинете водителя; через приложение “Дия” или другие сервисы.
  • Кроме того, отследить и оплатить штрафы за нарушения ПДД можно так: МВД запустило мобильное приложение «Штрафы ПДД»; ПриватБанк добавил в Приват24 новый функционал поиска и оплаты штрафов; онлайн-сервис для уведомления о штрафах запустил виртуальный банк monobank; подписаться на обновления о штрафах за нарушения ПДД и оплатить их можно в Опендатабот.
По материалам Finance.UA
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