День финансов, 14 июля: о легализации игорного бизнеса и зарплатах для врачей и ИТ

Во вторник, 14 июля, принят ряд важных решений.

Легализация игорного бизнеса. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Среди требований – увеличить возраст игроков с 18 до 21 года, а также установить требования к игрокам и их идентификации, ввести принцип ответственной игры – подробности здесь. Позже стало известно, что нардепы блокируют подписание закона об игорном бизнесе. Проект постановления инициировала группа нардепов во главе с Вадимом Новинским, авторы проекта постановления – группа депутатов фракции “Батькивщина” и беспартийных во главе с Юлией Тимошенко.

Изменения в закон о рынке электроэнергии. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон Украины «О рынке электрической энергии» (№3199). Законопроектом предлагается предоставить Кабинету Министров возможность установить для предприятий обязательную продажу на постоянной основе указанного объема электрической энергии по долгосрочным двусторонним договорам.

Как построить политику “от богатых к бедным”. Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова в интервью для Finance.ua рассказала о социальных выплатах, накопительной системе пенсий и что для этого должно сделать государство.

“Кредитные каникулы” для украинцев. Нацбанк выступает за пересмотр “кредитных каникул” из-за накопления дисбаланса в банковской системе вследствие длительного карантина. Об этом заявила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова. Она отметила, что весной Нацбанк поддерживал идею “кредитных каникул”, а теперь считает, что с переходом к адаптивному карантину вопрос следует пересмотреть.

Зарплата врачей от 20-25 тысяч гривен. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что нынешний уровень зарплат медиков недостаточен, а достойная заработная плата врача в Украине должна составлять не менее 20 тысяч гривен. Министр отметил, что с 1 сентября текущего года предусмотрено увеличение заработной платы врачам примерно на 3,5 тыс. гривен.

Работа на овертаймах: исследование рынка ИТ. В начале июля портал DOU провел большой летний опрос, в котором объединили две анкеты – портрет и зарплаты ИТ-специалистов. Самые популярные должности в IT среди женщин – HR, QA, Software Engineer. Среди студентов – Junior Software Engineer, Software Engineer, Junior QA. Большинство айтишников все-таки довольны своей зарплатой, не устраивает уровень дохода 18% респондентов.