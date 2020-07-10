НБУ продал на аукционе 25 серебряных сувенирных 1000-гривневых банкнот (фото)

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Национальный банк на прошлой неделе продал 25 сувенирных банкнот из серебра номиналом 1000 гривен образца 2019 года на общую сумму почти 137 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“Участники аукциона – физические и юридические лица – приобрели 25 сувенирных банкнот из серебра номиналом 1000 гривен на общую сумму почти 137 тысяч гривен.
Всего для проведения аукциона Национальный банк предложил 30 таких серебряных сувенирных банкнот”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что аукцион состоялся 9 июля 2020 года на площадке Универсальной товарной бирже “Контрактовый дом УМВБ”.
Фото НБУ
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