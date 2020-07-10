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НБУ продал на аукционе 25 серебряных сувенирных 1000-гривневых банкнот (фото)

НБУ продал на аукционе 25 серебряных сувенирных 1000-гривневых банкнот (фото)

Национальный банк на прошлой неделе продал 25 сувенирных банкнот из серебра номиналом 1000 гривен образца 2019 года на общую сумму почти 137 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Участники аукциона – физические и юридические лица – приобрели 25 сувенирных банкнот из серебра номиналом 1000 гривен на общую сумму почти 137 тысяч гривен.

Всего для проведения аукциона Национальный банк предложил 30 таких серебряных сувенирных банкнот”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что аукцион состоялся 9 июля 2020 года на площадке Универсальной товарной бирже “Контрактовый дом УМВБ”.

Фото НБУ

По материалам Finance.UA
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