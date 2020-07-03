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День финансов, 10 июля: план для заробитчан от Зеленского, намерение МАУ, депозиты вместо подушек

День финансов, 10 июля: план для заробитчан от Зеленского, намерение МАУ, депозиты вместо подушек

Пятница, 10 июля, запомнится такими новостями:

План полетов от МАУ. Международные авиалинии Украины представили уточненную программу внутренних и международных рейсов на август 2020 года. Любопытно, что в компании рассчитывают на открытие границ для украинцев и в странах восточного направления. Но, не будем держать интригу – вот какие международные рейсы планируются.

25% снизить нельзя оставить. Украинцы смогут брать ипотеку под 10%. Надо только подождать, говорит Зеленский. По его словам, некоторые коммерческие банки в Киеве уже начали выдавать ипотеку под 8,8%. Но это не массово. “И это проблема, что это не массово. Сложная ситуация с государственными банками: они давали под 25%, сейчас дают под 14%. 14% – это очень много. Мы с ними спорим. Мы их “дожмем”. 10% будет, я в этом уверен”, – отмечает глава государства.

Кстати, на Finance.ua уже существует каталог ипотеки. В одном месте для вас собраны все интересные предложения рынка:

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Минуточку! А если копить на квартиру? 🤔 Пока большинство ипотечных кредитов, предоставляемые банками, достаточно дорого обходятся. Их трудно выплачивать, ведь средняя зарплата составляет 10 542 грн в месяц. А средняя стоимость однокомнатной квартиры – более миллиона гривен. Сколько лет нужно, чтобы накопить на квартиру, учитывая средний доход граждан по регионам, подсчитали журналисты канала 24.

Если собрались за водительским. Правила выдачи водительских прав обновили. Об этом сказано в Инструкции о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами от 22.05.2020, пишет МВД. Алгоритм действий при получении водительского удостоверения.

А тем временем… В столице начались рейды по парковкам. Инспектируют специально оборудованные парковки, то есть размещенные за пределами проезжей части улицы, дороги или тротуара. Проверяют наличие правовых оснований на предоставление услуг по парковке и соответствие площадок схеме организации дорожного движения.

Вместо подушки – депозит! Объем гривневых депозитов в банках за июнь увеличился до 699,1 миллиарда гривен. С начала года объем гривневых депозитов увеличился на 9,1%, валютных – на 12,6%. Остатки по гривневым кредитам увеличились на 0,3% за июнь и сократились с начала года на 1,8% – до 606,1 миллиарда грн.

Атомные качели. И.о. министра энергетики Ольга Буславец решила снова увеличить мощность украинских АЭС. Она уже обратилась с соответствующим предложением в НЭК “Укрэнерго”. В ответ на обращение руководителя министерства НЭК “Укрэнерго” приняло решение увеличить базовое нагрузки АЭС в летний период (июль – август). Сейчас средняя мощность АЭС возросла с 7,4 ГВт до 7,9 ГВт.

План для заробитчан. Остановить выезд кадров из Украины за границу можно достойными условиями труда, ипотекой и доступными кредитами. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его мнению, необходимо создавать возможности, чтобы люди могли открывать свой бизнес в Украине. “Закрывать границы никто не будет”, – уверяет Зеленский.

По материалам Finance.UA
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