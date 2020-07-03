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Альфа-Банк Украина и Spoko снизили комиссию на переводы из Польши

Стартовала акция от Альфа-Банка Украина в партнерстве с польским сервисом денежных переводов Spoko.

С 8 по 20 июля при переводе суммы до 2000 злотых комиссия составит всего 5,99 злотых. Напомним, что стандартный тариф достигает 2% от суммы перевода (min 7 злотых).

Благодаря партнёрству и поддержке Альфа-Банка перевод на территорию Украины будет проведен в течение нескольких секунд. Примечательно, что банк открывает возможности для зачисления денег на карту любого украинского банка, не ограничивая пользователей Spoko.

Убедиться в удобстве Spoko и воспользоваться выгодным тарифом очень просто:

  • регистрируетесь на сайте сервиса или в установленном мобильном приложении (пока только для ОС Android),
  • указываете номер карты отправителя, номер карты получателя и сумму перевода.

Всего несколько минут и деньги будут зачислены на карту в Украине. Пользователи сервиса Spoko могут переводить деньги не только из Польши, но и с других стран Евросоюза.

Фиксированная комиссия 5,99 злотых только в Spoko!

По материалам Альфа-Банк
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