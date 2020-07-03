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Минэнерго определило поставщика "последней надежды" на рынке газа

Минэнерго определило поставщика "последней надежды" на рынке газа

В Министерстве энергетики определили поставщика последней надежды на рынке природного газа. Им стало ООО «Нафтогаз Украины».

Соответствующее решение сегодня приняла Конкурсная комиссия, сообщает пресс-служба ведомства. «За» проголосовали 5 членов комиссии.

Ценовое предложение «Нафтогаза» – 2711,86 грн за тыс. Куб. м с НДС с наценкой 0%.

На конкурс подали свои предложения три компании. После детального рассмотрения документов по решению комиссии одна из компаний не была допущена к конкурсу.

Как выбирали. Выбор победителя конкурса проводится путем голосования комиссии за кандидата, который предложил самую низкую цену природного газа, по которой поставщик “последней надежды” поставляет природный газ потребителю, рассчитанная по формуле с четким определением размера наценки поставщика “последней надежды” и должна быть не выше, чем на 20% максимальной цены, сложившейся на рынке природного газа за предыдущий месяц.

Справка Finance.ua:

  • 9 июля 2020 года группа Нафтогаз подала документы для участия в конкурсе на поставщика “последней надежды” (ППН).
  • По мнению эксперта, гарантированным поставщиком для населения станет поставщик “последней надежды”, однако стоимость его газа будет в 2-3 раза выше рыночной.
По материалам Finance.UA
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