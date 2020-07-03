Названы самые востребованные в Украине сезонные вакансии

Эксперты отобрали актуальные сезонные вакансии для соискателей работы.

“Среди них продавец кукурузы на пляж. Возможно заработать от 10 до 30 тысяч гривен”, – говорится в сообщении.

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Предлагают также работу директором аквапарка в Запорожье. Ищут человека с высшим образованием, опытом работы в сфере развлечений от трех лет.

“Среди актуальных вакансий также есть гид. Туроператор ищет человека, который будет сопровождать автобусные туры. В то же время надо быть готовыми к ненормированному рабочему графику”, – отмечается в сообщении.

Напомним, риелторы и программисты – в лидерах среди самых высокооплачиваемых вакансий в столичной службе занятости. Претендентам, которые будут отвечать всем заявленным требованиям, работодатели готовы платить 25 тысяч гривен и 22 тысячи гривен в месяц соответственно.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.