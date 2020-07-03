Украинцев предлагают освободить от уплаты судебного сбора по админделам

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Административные иски, связанные с обжалованием постановления о наложении штрафа, предлагают освободить от уплаты судебного сбора.
Об этом свидетельствует пояснительная записка к соответствующему законопроекту №3424.
Как это работает сейчас: Например, в случае обжалования в суде постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 17,00 грн, необходимо будет сначала оплатить судебный сбор в размере 420,40 грн, что почти в 25 раз превышает сумму самого штрафа.
Куда направляют средства сбора: судебный сбор платится по месту рассмотрения дела и направляется на обеспечение судопроизводства и функционирование органов судебной власти, а также на обеспечение архитектурной доступности зданий судов, доступности информации, размещаемой в суде.
“Таким образом, можно сделать вывод, что за счет рядовых граждан, судьи Большой Палаты Верховного Суда решили в который раз увеличить поступления в специальный судейский фонд госбюджета, за счет которого они получают свою заработную плату”, – отмечают авторы документа.
Цель законопроекта: освободить лиц от уплаты судебного сбора в случае обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях и тем самым устранить указанное несправедливое отношение к гражданам и создание Верховным Судом искусственных препятствий в доступе к правосудию.
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