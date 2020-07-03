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Украинцев предлагают освободить от уплаты судебного сбора по админделам

Украинцев предлагают освободить от уплаты судебного сбора по админделам

Административные иски, связанные с обжалованием постановления о наложении штрафа, предлагают освободить от уплаты судебного сбора.

Об этом свидетельствует пояснительная записка к соответствующему законопроекту №3424.

Как это работает сейчас: Например, в случае обжалования в суде постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 17,00 грн, необходимо будет сначала оплатить судебный сбор в размере 420,40 грн, что почти в 25 раз превышает сумму самого штрафа.

Куда направляют средства сбора: судебный сбор платится по месту рассмотрения дела и направляется на обеспечение судопроизводства и функционирование органов судебной власти, а также на обеспечение архитектурной доступности зданий судов, доступности информации, размещаемой в суде.

“Таким образом, можно сделать вывод, что за счет рядовых граждан, судьи Большой Палаты Верховного Суда решили в который раз увеличить поступления в специальный судейский фонд госбюджета, за счет которого они получают свою заработную плату”, – отмечают авторы документа.

Цель законопроекта: освободить лиц от уплаты судебного сбора в случае обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях и тем самым устранить указанное несправедливое отношение к гражданам и создание Верховным Судом искусственных препятствий в доступе к правосудию.

Справка Finance.ua:

  • В настоящее время размер судебного сбора по административным делам имущественного характера для физлиц составляет 1% цены иска, но не менее 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
  • По делам неимущественного характера для физлиц сбор равен 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
  • Для юрлиц и физлиц-предпринимателей по имущественным спорам – 1,5% цены иска, но не менее 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
  • По неимущественным делам для юрлиц и физлиц-предпринимателей – 1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
По материалам Finance.UA
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