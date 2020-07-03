Новый интерфейс в Mercedes научили общаться с водителем

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В немецкой компании представили второе поколение системы Mercedes-Benz User Experience (MBUX). Теперь она распространится еще больше по салону, получит возможность перекидывать информацию между экранами пассажиров, сможет отвечать водителю и контролировать взгляд.
Дебютировала обновленная система на новом Mercedes-Benz S-Class. Причем вид интерьера изменился: планшет стал более вертикальным, а количество классических элементов управления уменьшилось в разы. Все переведено в сенсорное взаимодействие, которое теперь выдает обратную связь в виде тактильных ощущений.
Экраны больше не имеют LED-подсветку, а оснащены технологией OLED (organic light-emitting diode) — комплексом органических светоизлучающих диодов. Они потребляют меньше энергии и имеют больший диапазон цвета и света.
MBUX второго поколения сможет распознавать до 20 разных жестов, понимает 27 языков и воспринимает косвенную речь. Для ее активации больше не требуется произносить фразу «Эй, Мерседес!», к тому же она не станет отвечать стереотипно, а сможет даже поддержать разговор.
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