День финансов, 7 июля: к кому придет с проверками НАПК, и где узнать об инвестициях в акции Tesla

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Вторник, 7 июля: Куда инвестировать во время кризиса и что ожидает экономику Украины:
Печатному станку – отказать. В Национальном банке рассматривают варианты, как насытить экономику финансовыми ресурсами, однако речь о включении “печатного станка” не идет. Об этом заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин, который также дал прогноз о дальнейшем курсе гривны.
Международные резервы еще о-го-го? Международные резервы Украины в июне 2020 года увеличились, по предварительным данным, на 12,4% – до $28,516 млрд, сообщается на сайте Национального банка Украины. Для сравнения, те же международные резервы Украины в мае уменьшились на 1,3%.
Перемещаются в тень. И это не из-за солнца. Как сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, количество безработных в Украине перестало расти три недели назад, однако падает показатель уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что свидетельствует о перемещении части рабочих мест в теневой сектор.
Зачем для ипотеки под 10% жесткие правила? А также о том, как распорядиться средствами во время кризиса во второй части интервью Finance.ua с Тимофеем Миловановым, экс-министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. А сегодня президентом Киевской школы экономики.
Для тех, кто пропустил 😔 первую часть – мы вас прощаем, и даже предлагаем ссылку, по которой можно исправиться:
Тук тук. Мы с НАПК, и к вам c
заметкой про вашего мальчика проверкой. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) утвердило перечень органов, в которых до конца года будет проводить проверку на соблюдение органом: требований закона «О предотвращении коррупции». До конца 2020 года НАПК проверит целый список учреждений..
Напоследок о полезных мероприятиях. Некоторые посетить можно даже “на диване”. 😲👍
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