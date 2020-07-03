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Google предупреждает: Срочно удалите эти приложения со смартфона

Google предупреждает: Срочно удалите эти приложения со смартфона

Google удалил еще один набор приложений, которые были признаны вредоносными в Google Play. Однако удаление приложения в магазине не приводит к автоматическому удалению вредоносного приложения с вашего телефона.

Эти ошибки в безопасности на рынке не являются полностью ошибкой Google. Компания продолжает защищать приложения, которые хотят украсть данные тех, кто их скачивает, но разработчики продолжают придумывать новые способы их обойти. Эти 25 идентифицированных приложений украли данные пользователей Facebook. Эту угрозу определила французская фирма по кибербезопасности Evina. Они уведомили Google, несмотря на то, что в некоторых приложениях уже были отзывы о вредоносной активности.

“Мы заставили Google закрыть эти приложения. Evina удалось успешно провести реинжиниринг вредоносного ПО, которое позволило нам защитить конечных пользователей”, – сказали в компании. Злоумышленники, чтобы еще больше увеличить охват зараженных устройств, создали обширный круг приложений, который разнообразен и не связан только с одним направлением.

Найдите приложения, которые нужно удалить, здесь:

По материалам bigmir.net
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