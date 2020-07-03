Качество газа в июне 2020 года по областям Украины (инфографика)

Оператор ГТС осуществляет только транспортировку природного газа, входящего в систему магистральных газопроводов, и не имеет технической возможности ухудшать или менять его качество.

Об этом сообщает пресс-служба “Оператора газотранспортных систем Украины”.

Результаты всех анализов физико-химических показателей по системе магистральных газопроводов Оператора ГТС Украины можно посмотреть ниже, а также в разделе Качество газа на сайте компании.

Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в июне 2020 года, составляет 8224 ккал/м3 (при норме стандарта 7600 ккал/м3).

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Обнародованные паспорта включают: компонентный состав и другие физико-химические показатели, характеризующие калорийность и качество голубого топлива.



Инфографика: Оператор ГТС Украины

Опубликованные паспорта качества природного газа систематизированы по регионам Украины с указанием объекта отбора пробы и его привязки к магистральному трубопроводу.

Информация поступает из 65 измерительных химико-аналитических лабораторий, расположенных в разных точках Украины на ключевых узлах газотранспортной системы и аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Справка Finance.ua:

Цена газа в июне 2020 года составит 2 142,280 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС , наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам). Эта цена на 5,9% ниже, чем в мае этого года.

Кабмин изменил условия определения цены сжиженного газа для населения: в формуле цены будет использоваться цена на природный газ для бытовых потребителей по состоянию на первое число месяца, в котором проводится специализированный аукцион.