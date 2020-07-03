Качество газа в июне 2020 года по областям Украины (инфографика)

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Оператор ГТС осуществляет только транспортировку природного газа, входящего в систему магистральных газопроводов, и не имеет технической возможности ухудшать или менять его качество.
Об этом сообщает пресс-служба “Оператора газотранспортных систем Украины”.
Результаты всех анализов физико-химических показателей по системе магистральных газопроводов Оператора ГТС Украины можно посмотреть ниже, а также в разделе Качество газа на сайте компании.
Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в июне 2020 года, составляет 8224 ккал/м3 (при норме стандарта 7600 ккал/м3).
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Обнародованные паспорта включают: компонентный состав и другие физико-химические показатели, характеризующие калорийность и качество голубого топлива.
Инфографика: Оператор ГТС Украины
Опубликованные паспорта качества природного газа систематизированы по регионам Украины с указанием объекта отбора пробы и его привязки к магистральному трубопроводу.
Информация поступает из 65 измерительных химико-аналитических лабораторий, расположенных в разных точках Украины на ключевых узлах газотранспортной системы и аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства.
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