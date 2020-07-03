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Суд удовлетворил апелляцию НБУ в деле экс-главы офиса ЕБРР в Украине

Суд удовлетворил апелляцию НБУ в деле экс-главы офиса ЕБРР в Украине

В Нацбанке поприветствовали решение шестого апелляционного административного суда от 2 июля, полностью удовлетворившее апелляционную жалобу регулятора. Судьи подтвердили законность решения НБУ об отказе бывшему главе офиса ЕБРР в Украине Шевки Аджунеру в согласовании на должность председателя наблюдательного совета Ощадбанка. Об этом сообщила пресс-служба центробанка.

В сообщении подчеркивается, что Нацбанк имел законные основания для отказа Аджунеру. В частности, по причине несоответствия критериям профессиональной пригодности – наличие конфликта интересов и ненадлежащее исполнение им обязанностей председателя наблюдательного совета.

Также в НБУ напоминают, что 18 февраля окружной административный суд Киева по иску Аджунера отменил решение комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Нацбанка об отказе в согласовании его кандидатуры на указанную должность. Именно это решение отменил суд апелляционной инстанции.

Напомним, директор департамента структурированного торгового финансирования Укргазбанка и кандидат на должность главы правления Ощадбанка Геннадий Хелемский, который проиграл конкурс, подал уже второй иск, дополнительно блокирующий уже заблокированное назначение нового руководителя Ощадбанка Сергея Наумова.

По материалам УБР
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