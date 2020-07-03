День финансов, 6 июля: конкурент для Visa и Mastercard, статистика по ІТ-вакансиям, стоимость жизни в Канаде

Понедельник, 6 июля, предлагаем начать неделю только с ТОП-новостей.

Авторынок. Топ-5 популярных марок июня. В июне рынок новых легковых автомобилей полностью восстановился от последствий карантина и пандемии, и даже возобновил рост продаж в сравнении с 2019 годом на 4,7%. Более того, июнь стал рекордным месяцем по объему продаж в 2020 году – было реализовано 7138 новых легковых автомобилей. Активный июнь привел не только к росту продаж, но и существенным переменам позиций основных брендов на рынке.

Платежные системы. Топ-конкурент для Visa и Mastercard. В Европе готовят новую платежную систему, которая станет конкурентом американским Visa и Mastercard. Запустят ее 16 крупных банков из пяти европейских государств. Среди этих учреждений, согласно данным СМИ, фигурируют UniCredit, Societe Generale, Commerzbank, Deutsche Bank и другие.

Госпредприятия. Топ-оклады для директоров. Украина – удивительна страна. В ней возможна ситуация, когда прибыль госпредприятий падает, а зарплаты их директоров растут. Как пример, ГП Энергоатом – заработал меньше, чем в прошлом году, почти на 20%, а ЗП управленческому сектору поднял в 3 раза. ГАХК Артем в 2019 заработал в 13 раз меньше предыдущих лет, а расходы на ЗП руководства выросли на 5 млн грн. ПАО Укргидроэнерго – за 3 года прибыль Общества выросла вдвое, при этом руководителям подняли заработные платы в 10 раз.

Просто на заметку, Национальное агентство по предупреждению коррупции начинает применять мониторинг образа жизни чиновников. 🧨

IT-рынок. Топ-статистика по вакансиям. По количеству вакансий рынок еще не вышел на докризисный уровень, но некоторые категории уже даже обогнали самые высокие показатели 2019-2020 года. Первыми из кризиса вышли сеньоры – количество вакансий в июне увеличилось на треть и достигло докризисных показателей. Ремоут-вакансии бьют все рекорды – похоже, что рынок адаптируется к новым условиям.

Жизнь в Канаде. Топ-история от нашего человека в Торонто. В Канаде одна из самых многочисленных украинских диаспор. Оно и неудивительно, ведь Канада – очень гостеприимная страна. Алена живет в Канаде вот уже три годы, на страницах нашего портала она рассказывает, как живется в Канаде, и сколько это стоит. Затрагиваем такие аспекты как: жилье, коммунальные услуги, транспорт, еда, медицина и т.д.