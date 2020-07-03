Пять подземных этажей: Кличко рассказал, как "укрепили" дом в центре Киева

В историческом центре Киева на улице Ярославов Вал застройщик, который обязался аварийно укрепить дом, построил рядом новое здание с пятью подземными этажами.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

В Киеве демонтировали ТРЦ По его словам, такое строительство не только является противозаконным, но и может создавать опасность для зданий, находящихся рядом. “Застройщик там совсем рассудок потерял. И там, где по документам должно быть аварийное укрепление дома, построил новое здание – пять этажей под землю. Представьте! Это не просто пренебрежение законами – это опасно. Там рядом – жилые дома, дипломатические представительства“, – отметил Кличко.

По словам мэра Киева, он призвал правоохранителей на постоянной основе присоединиться к работе с активистами. “Чтобы мы, все вместе, оперативно реагировали на обращения киевлян относительно возможных незаконных строек в столице. Чтобы безответственные застройщики понимали, что в городе надо соблюдать закон. И что надо уважать киевлян“, – написал Кличко.