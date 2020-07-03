Новая почта доставила более 128 млн посылок за первое полугодие

За 6 месяцев 2020 года компания Новая почта доставила более 128 млн посылок и грузов, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствует информация на сайте компании.

Рост объемов связано с тем, что клиенты стали делать более дешевые покупки, но чаще. Такую тенденцию в компании заметили в начале карантина и наблюдали до мая, когда произошло ослабление карантина. Средний вес посылок, которые отправляли клиенты, составила 3,5 кг, грузов – 80 кг. Особенностью второго квартала стал рост объемов курьерской доставки на 35%.

Популярностью у клиентов Новой почты начала пользоваться услуга, запущенная в апреле – доставка лекарств. За три месяца компания сделала более 82 тыс. таких отправлений, из которых 50% были доставлены в села и районные центры.

Откуда отправляли больше всего:

из Киевской области;

Харьковской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Одесской.

В первом полугодии выросла и международная доставка. Новая почта Глобал, что входит в группу Новая почта, за этот период доставила более 2,4 млн посылок и грузов, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост обусловило развитие сотрудничества с китайской Cainiao, американской iHerb, а также ростом количества отправлений из магазинов Китая, Великобритании, США и Польши через сервис NP Shopping.

Справка Finance.ua:

Исследование от Factum Group Ukraine и OLX показало, что больше всего этой весной покупали одежду, компьютеры и телефоны, в то время как продавали — взрослую и детскую одежду и автозапчасти.