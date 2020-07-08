В Украине упразднят часть пенсий: в Пенсионном фонде рассказали, кому не повезет

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Дефицит средств в Пенсионном фонде не позволит в полном объеме обеспечить всех пенсионеров достойными пенсиями. В связи с этим в ПФУ планируют уменьшить количество граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Новшество заработает после запуска новой пенсионной реформы, которая вступит в силу в начале 2021 года.
В первую очередь планируется сократить количество получателей льготных пенсий, которые выходят на пенсию досрочно. Также в ПФУ прекратят назначать пенсии за выслугу лет – выплаты останутся у узкого круга лиц. Эти расходы покрывают исключительно за счет госбюджета, а так как средств не хватает и украинцев хотят перевести на накопительную пенсионную систему, то на государство рассчитывать особо нельзя.
Чтобы сократить расходы, в Украине будет продолжать расти и пенсионный возраст для женщин, и пенсионный стаж. Уже с 2021 года, чтобы выйти на пенсию, украинцам нужно будет накопить минимум 28 трудовых лет. И эта цифра с каждым годом будет увеличиваться, пока в 2028 году минимальный пенсионный стаж не составит 35 лет.
С 1 июля 2020 года минимальные пенсии в Украине были повышены на 74 гривны, максимальные – на 740 гривен. В Пенсионном фонде анонсировали, что с 1 декабря 2020 года украинских пенсионеров ждет еще одно повышение выплат.
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