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В Евросоюзе хотят жестче регулировать работу Google, Amazon и Facebook

В Евросоюзе хотят жестче регулировать работу Google, Amazon и Facebook

Евросоюз собирается принять ряд новых мер, чтобы обеспечить соблюдение крупными американскими компаниями, в том числе Google, Amazon и Facebook, норм антимонопольного законодательства, а также гарантировать выплату ими налогов в полной мере.

Об этом заявила заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер в интервью небольшой группе журналистов, в том числе сотрудникам газеты The Wall Street Journal, передает УНН.

Как отмечается в материале, Вестагер, отвечающая за вопросы конкуренции и развития цифровой экономики, высказалась за более жесткое регулирование работы указанных корпораций в ЕС.

“Это целый комплекс вопросов. Он не покрывается лишь одним законодательным актом”, — подчеркнула еврокомиссар.

Вестагер отметила необходимость “тщательного соблюдения законов о конкуренции”, а также выработки новых норм в этой сфере. Она подчеркнула, что компании, о которых идет речь, должны нести ответственность за публикацию на принадлежащих им сетевых ресурсах запрещенных материалов.

Отметим, ранее антимонопольные органы ЕС начали расследование в отношении ряда американских компаний — в их числе Amazon и Apple.

Напомним, ранее в Amazon договорились о покупке калифорнийского стартапа Zoox, который занимается разработкой самоуправляющихся автомобилей.

Якобы интернет-ритейлер заплатит за технологическую компанию более $1,2 млрд, что станет крупнейшей инвестицией Amazon в сектор беспилотных транспортных средств.

По материалам Дело
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