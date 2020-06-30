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НБУ за неделю потратил на поддержание курса гривны 150 млн долларов

НБУ за неделю потратил на поддержание курса гривны 150 млн долларов

Национальный банк Украины в течение недели 30 июня – 3 июля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 169,8 млн долларов. При этом впервые с начала апреля Нацбанк возобновил интервенции по продаже валюты, и продал 150,9 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Из данных НБУ следует, что Нацбанк купил 169,8 млн долларов 30 июня. Однако после заявления главы НБУ Якова Смолия об отставке вечером 1 июля ситуация изменилась и курс доллара пошел вверх. Для стабилизации курса НБУ продал 150,9 млн долларов.

По данным регулятора, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 3884,9 млн долларов и продал на 2944,0 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 922,0 млн долларов.


Таблица: НБУ

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По материалам РБК-Украина
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