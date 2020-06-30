День финансов, 3 июля: решение Рады по Смолию, и «доступные киевские кредиты» по 2,5-4,5%

В пятницу, 3 июля, о решениях Верховной Рады и мэра Киева.

Рада поддержала отставку Смолия. Сегодня Верховная Рада отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия. Нардепы поддержали проект постановления, который внес в ВР президент Владимир Зеленский. Пока не назначат нового главу НБУ, и.о. ведомства будет первый заместитель главы Екатерина Рожкова.

Что говорит глава НБУ о своей отставке. “Это – протест. Это – сигнал. Это – предупреждение. Это – красная линия”. По его словам, сейчас команда правления и несколько тысяч высококлассных профессионалов остаются работать в НБУ, чтобы сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность, институциональную состоятельность Нацбанка. Но крайне важно, чтобы их работе прекратили мешать, чтобы президент, правительство и политики наконец наладили эффективное взаимодействие с Национальным банком.

Что говорит Данилишин о проблемах НБУ. По мнению главы Совета Нацбанка Богдана Данилишина, основные проблемы в политике НБУ – это жесткая монетарная политика, ошибочные шаги на валютном рынке и высокие процентные ставки. Он также назвал и плюсы политики НБУ.

Рада сегодня также уволила главу АМКУ Юрия Терентьева. Ранее Терентьев написал заявление спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову об отзыве своего заявления об отставке.

«Доступные киевские кредиты» по 2,5-4,5%. Виталий Кличко заявил, что для предпринимателей Киева, которые примут участие в госпрограмме «Доступные кредиты», конечные ставки будут от 2,5 до 4,5 процентов в гривне. По словам мэра, таких условий сейчас нет ни в одном городе Украины, а все потому, что малый и средний бизнес – это основа экономики города и его надо поддерживать и поощрять.

600 млрд грн в 2021 году. Как сообщил министр финансов Сергей Марченко, платежи по погашению и обслуживанию государственного долга Украины в 2021 году ориентировочно составят около 600 млрд грн. Как добавил премьер-министр Денис Шмыгаль, в Кабинете министров уверены в том, что выполнят все обязательства государства перед социальной сферой, медицинскими работниками и работниками сферы образования.

Вакансий стало меньше. По состоянию на 1 июля 2020 года количество вакансий, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 58 тысяч, что на 38% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года. Средний размер зарплаты в вакансиях составлял 7000 гривен. Какую работу предлагают, смотрите по ссылке.

4G запустили еще на 8 станциях столичного метро. Сегодня мэр Киева вместе с операторами мобильного рынка представил работу мобильной связи стандарта 4G на еще 8 станциях киевского метрополитена. Развитие сети 4G стало возможно благодаря ранее заключенному договору между операторами и КП «Киевский метрополитен». Список станций, где доступен 4G.