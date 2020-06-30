Уголовная ответственность за нетрезвое вождение отменена

Президент Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий уголовную ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, которая начала действовать с 1 июля.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Речь идет о законопроекте № 3314, который нардепы поддержали 17 июня этого года.

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Документ, который вводил уголовную ответственность для водителей, приняли еще в ноябре 2018 года. Вступить в силу он должен был с января 2020 года. Однако нардепы решили отсрочить действие закона на 6 месяцев – до 1 июля.

Закон вносил норму об управлении транспортом в состоянии опьянения в Уголовный кодекс, сделав его уголовным проступком. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что со вступлением в силу уголовной ответственности за нетрезвое состояние водителя 60% всех правонарушений будут проходить через институт уголовных проступков и следствие будет занимать всего несколько месяцев.

Какие предлагались наказания:

за первое нарушение – штраф 17-34 тыс. грн и запрет управлять до трех лет;

при повторном нарушении – до 51 тыс. грн с запретом управлять от 2 до 3 лет.

Однако президент Зеленский подписал новый закон, в котором уголовная ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии уже не предусмотрена.

Справка Finance.ua:

В Киеве в тестовом режиме начали фиксировать новые нарушения правил дорожного движения. Среди них – проезд по полосе общественного транспорта.

В МВД планируют предложить Раде принять законопроект, которым предлагается увеличить штрафы за превышение скорости более чем на 50 км/ч с 510 до 3400 гривен.

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