Кредит для бизнеса от 10,5 % годовых. Устойчивое развитие с плавающей ставкой

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Банк «Пивденный» предлагает бизнес-клиентам кредитование с плавающей процентной ставкой.
Это продукт, который напрямую зависит от учетной ставки НБУ. Сейчас она является самой низкой за всю историю Украины. А это дает бизнесу возможность получить кредитование по рекордно низкому проценту.
Общий размер кредита по плавающей процентной ставке состоит из двух частей: учетная ставка НБУ и дополнительная величина.
Учетная ставка на сегодня установлена на уровне 6 %. Она может меняться в зависимости от пересмотра размера учетной ставки НБУ, но общий размер плавающей ставки всегда будет отвечать тенденциям рынка.
Дополнительная величина устанавливается банком и подлежит пересмотру один раз в год. По состоянию на 02.07.2020 ее уровень составляет от 4,5 %.
Таким образом, общий размер плавающей процентной ставки может составлять от 10,5 % годовых.
Финансирование по программе с плавающей процентной ставкой будет предоставляться в виде кредитной линии для пополнения оборотных средств и финансирования расходов на проведение работ или оказание услуг.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Из "коронавирусного" фонда выделили 35 миллиардов на дорогиВчера, 16:48 - 642 12
Глава НБУ Яков Смолий подал в отставку "из-за политического давления"Вчера, 21:40 - 4474 11
В Украине хотят в шесть раз повысить штрафы за превышение скоростиВчера, 15:00 - 2418 11
6,5 тысячи гривен: Шмыгаль рассказал о последствиях повышения минимальной зарплатыВчера, 17:00 - 2745 10
Правительство нашло ресурс на повышение минималки с сентября - Лазебная2 ч. назад - 461 4
Глава НБУ Яков Смолий подал в отставку "из-за политического давления"Вчера, 21:40 - 4474 11
Укргазбанк выдал первую ипотеку под 8,8% годовыхВчера, 20:44 - 3823 3
ТОП-5 легковых авто, которые чаще всего покупали украинцы в июне5 ч. назад - 3337
6,5 тысячи гривен: Шмыгаль рассказал о последствиях повышения минимальной зарплатыВчера, 17:00 - 2745 10
В Украине хотят в шесть раз повысить штрафы за превышение скоростиВчера, 15:00 - 2418 11
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)Вчера, 13:10 - 213
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)Позавчера, 15:10 - 2993 10
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 895
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)28.06.2020, 12:17 - 943 1
SpaceShipTwo совершил второй высокоскоростной полет (видео)26.06.2020, 17:10 - 818