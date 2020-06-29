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Украина размещает еврооблигации на $1,75 млрд под 7,3%

Украина размещает еврооблигации на $1,75 млрд под 7,3%

Украина размещает новый выпуск еврооблигаций на $1,75 млрд.

Об этом сообщил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

«Финальные условия: $1,75 млрд на 12+ лет (март 2033) по ставке 7,3%. $0,75 млрд должно пойти на выкуп старых выпусков с погашением в 2021-22 годы», – написал он.

Разница средств пойдет на финансирование бюджета.

«То есть $1 млрд на финансирование дефицита бюджета. Фактически на выплаты летом и в сентябре. Весьма неплохо», – отметил он.

Украина 30 июня объявила об обратном выкупе части эмиссии своих еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах на $750 млн.

При этом Украина решила выпустить новые евробонды на срок 12 лет.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что Украина планирует разместить новый выпуск долларовых евробондов со сроком обращения 12 лет.

По материалам Финансовый клуб
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