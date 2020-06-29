Украина размещает еврооблигации на $1,75 млрд под 7,3%

Украина размещает новый выпуск еврооблигаций на $1,75 млрд.

Об этом сообщил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

«Финальные условия: $1,75 млрд на 12+ лет (март 2033) по ставке 7,3%. $0,75 млрд должно пойти на выкуп старых выпусков с погашением в 2021-22 годы», – написал он.

Разница средств пойдет на финансирование бюджета.

«То есть $1 млрд на финансирование дефицита бюджета. Фактически на выплаты летом и в сентябре. Весьма неплохо», – отметил он.

Украина 30 июня объявила об обратном выкупе части эмиссии своих еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах на $750 млн.

При этом Украина решила выпустить новые евробонды на срок 12 лет.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что Украина планирует разместить новый выпуск долларовых евробондов со сроком обращения 12 лет.