МВФ раздал кредитов на $50 млрд для борьбы с коронавирусом

Разные страны получили 70 кредитов от Международного валютного фонда для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщил заместитель директора МВФ Тао Чжан в ходе видеоконференции на форуме Astana Finance days 2020.

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Общий объем выданных кредитов со стороны МВФ составил около $50 млрд, уточнил Чжан. Эти деньги были выданы в течение практически полутора месяцев, отметил он.

Напомним, что согласно обновленному прогнозу МВФ мировая экономика в 2020 году сократится еще больше, чем ожидалось, под влиянием негативных последствий пандемии коронавируса.