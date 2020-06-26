Представлены «безразмерные» Bluetooth-наушники Neopon 2 в эргономичном корпусе (фото)

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Корейский стартап Neopon анонсировал выпуск необычной модели беспроводных наушников с функцией «подгонки» чашек под пользователя. По утверждению производителя, гарнитура легко адаптируется к любой форме ушных раковин и не вызывает дискомфорта, даже при длительном ношении, а также подходит для пробежек и интенсивных физических упражнений.
Конструкция аксессуара представляет собой гибкий дугообразный корпус, фиксирующийся за ухом, к которому прикреплён сам наушник на подвижном стержне. Такое решение, как уверяют представители вендора, позволяет размещать динамик в слуховом проходе с учётом индивидуального строения ушной раковины и регулировать громкость и степень подавления окружающих звуков.
«Я создал этот продукт, чтобы устранить каждую болевую точку, связанную с длительным использованием наушников. Больше нет дискомфорта в ухе и регулировки громкости. Теперь любой может получить полный контроль над звуком в наушниках, не жертвуя своим комфортом или здоровьем», — заявил основатель и генеральный директор компании Нео Ли.
Фото: newatlas.com
Neopon 2 с функцией «шумодава» построены на базе чипа Qualcomm QCC3040 с поддержкой протокола Bluetooth 5.2 и кодека aptX. Заявленная автономность модели на одном заряде аккумулятора — до шести часов, а с учётом «дозаправки» от комплектного кейса с АКБ на 300 мАч — до 26 часов. За качество звучания гарнитуры отвечают 10-миллиметровые динамики. Новинка также поддерживает функции активации популярных голосовых помощников.
Беспроводные наушники уже доступны для заказа на краудфандинговой площадке Kickstarter по цене $49 для первых инвесторов, начало поставок аксессуара запланировано на декабрь 2020 года.
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