Бывший банкир за $25 тысяч "продавал" должность начальника управления в Нацбанке

В Киеве правоохранители задержали и сообщили о подозрении мужчине, который за 25 тыс. долларов обещал содействие в назначении на руководящую должность в НБУ.

Об этом сообщает пресс служба Офиса Генерального прокурора.

“…задержан и уведомлен о подозрении гражданин по факту мошенничества, а также предложения, обещания или предоставления неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины)”, – сказано в сообщении.

По данным следствия, гражданин мошенническим путем пытался завладеть 25 тыс долларов, обещая содействие в назначении на руководящую должность в Национальный банк Украины. В частности, действуя якобы в интересах руководства НБУ, требовал указанные средства от кандидата на должность начальника управления Нацбанка за положительное решение вопроса о его назначении.

Правоохранители задержали его при получении первой части оговоренной суммы – 15 тыс. долларов.

В то же время, в СБУ сообщили, что задержанный – бывший заместитель председателя правления одного из коммерческих банков. И за 25 тысяч долларов он “продавал” должность начальника одного из управлений Национального банка.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств уголовного преступления и лиц, причастных к его совершению.