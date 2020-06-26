Binance провела крупнейшее обновление торговой системы платформы

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Криптовалютная биржа Binance представила крупнейшее обновление системы в истории биржи.
«Это самое большое обновление на сегодня. Мы переключили соответствующий двигатель на новый язык программирования (и переписали весь код с нуля, по мере необходимости). Это настолько крупное обновление, насколько вы можете получить. Два года разработки, все для повышения производительности. Готовы к следующей волне…» – написал в своем твиттере CEO компании Чанпен Чжао.
Как сообщил CEO компании Чанпен Чжао, криптовалютная биржа Binance увеличила скорость работы обработки операций в 10 раз, обновив систему платформы. Согласно заявлению, на данный момент это крупнейшее обновление системы в истории биржи. Компания два года разрабатывала это улучшение системы и теперь биржа готова к «следующей волне» роста криптовалютного рынка. Также с улучшением системы Binance сможет обрабатывать большее количество запросов и торговые объемы примерно в 100 раз больше.
Процесс обновления платформы начался в воскресенье в 05:00 по киевскому времени и продолжался 3 часа. Уже в 8:30 биржа полностью возобновила свою работу, а обновление не повлияло на состояние фьючерсов и опционов.
Кроме того ранее биржа добавила новые торговые пары – BTC/UAH, USDT/UAH. Теперь есть больше возможностей для украинцев.
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