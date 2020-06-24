0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

Запускают первое в мире электротакси с беспроводной зарядкой

Запускают первое в мире электротакси с беспроводной зарядкой

Похоже, беспроводная зарядка становится трендом не только на рынке девайсов, но и электроавтомобилей. Такое такси с беспроводной зарядкой уже тестируют в Осло (Норвегия).

Инициатива получила название ElectriCity. Таким образом Осло станет первым городом в мире, где будут установлены мощные беспроводные зарядные платформы. Интересно, что уже к 2024 году такси столицы должны перейти на электротранспорт.

В рамках проекта, Jaguar Land Rover обеспечит оператора такси Cabonline 25-мя кроссоверами Jaguar I-PACE. Эта модель позволяет подключить технологию беспроводной зарядки Momentum Dynamic.

Водители такси получат зарядную систему, которая не будет прерывать маршрут в рабочее время. Она состоит из нескольких зарядных пластин мощностью 50-75 кВт, их устанавливают последовательно на пути водителя: в местах, где пассажиры садятся и выходят из такси. Поэтому водитель может подзарядить транспорт, ожидая пассажира.


фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover

Система расположена под землей и не требует кабелей и физического соединения с авто. Она включается автоматически и обеспечивает 50 кВт энергии за 6-8 минут.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.