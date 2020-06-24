Запускают первое в мире электротакси с беспроводной зарядкой

Похоже, беспроводная зарядка становится трендом не только на рынке девайсов, но и электроавтомобилей. Такое такси с беспроводной зарядкой уже тестируют в Осло (Норвегия).

Инициатива получила название ElectriCity. Таким образом Осло станет первым городом в мире, где будут установлены мощные беспроводные зарядные платформы. Интересно, что уже к 2024 году такси столицы должны перейти на электротранспорт.

В рамках проекта, Jaguar Land Rover обеспечит оператора такси Cabonline 25-мя кроссоверами Jaguar I-PACE. Эта модель позволяет подключить технологию беспроводной зарядки Momentum Dynamic.

Водители такси получат зарядную систему, которая не будет прерывать маршрут в рабочее время. Она состоит из нескольких зарядных пластин мощностью 50-75 кВт, их устанавливают последовательно на пути водителя: в местах, где пассажиры садятся и выходят из такси. Поэтому водитель может подзарядить транспорт, ожидая пассажира.



фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover

Система расположена под землей и не требует кабелей и физического соединения с авто. Она включается автоматически и обеспечивает 50 кВт энергии за 6-8 минут.