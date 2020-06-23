День финансов, 26 июня: регистрация ООО через "Дію", топ-5 карантинных киберугроз, возврат денег за товар

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Пятница, 26 июня. Как правильно вернуть деньги за некачественный товар, и где могут разрешить превышать скорость.
Киевгорстрой ввел в эксплуатацию три ЖК Укрбуда. Компания ввела в эксплуатацию жилые комплексы Солнечная ривьера, Новомостицкий и первые две секции ЖК Пектораль, которые ранее принял на баланс от Укрбуда. Президент Киевгорстроя Игорь Кушнир сообщил, что компания также подала документы на часть ЖК Харьковский, а в ближайшее время планирует сделать это по еще двум жилым комплексам.
Бета-тестирование регистрации ООО на портале “Дія”. Минцифры запустило бета-тестирование регистрации ООО через портал “Дія”. Как отмечается, подача заявления займет 20 минут. По словам главы министерства Михаила Федорова, на портале также можно выбрать упрощенную систему налогообложения и подать заявку на регистрацию плательщиков НДС.
Водителям могут разрешить превышать скорость. Но не везде. Депутаты на сайте ВР зарегистрировали законопроект, которым предлагают разрешить превышение скорости на международных и национальных автомобильных дорогах. Как отмечается, это позволит уменьшить затраты времени на прохождение длинных расстояний, предотвратит усталость водителей и снизит риски, связанные с длительным непрерывным пребыванием водителей за рулем. Где и на сколько предлагают увеличить лимит, читайте по ссылке.
Топ-5 карантинных киберугроз. Как рассказал Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем EMA, на вебинаре “FinUpDate: Выпуск 9. Цифровые платежи и правила безопасности на каждый день”, чаще всего злоумышленники используют интернет, телефон, СМС, банкоматы или вредоносное программное обеспечение, чтобы выманить деньги у жертв. Но из 20 киберугроз, которые использовали активно на карантине, только одна – новое изобретение времен коронавируса.
Концепция особых условий по налогу на прибыль. Минфин представил концепцию введения особых условий обложения налогом на прибыль предприятий. Ведомство предлагает ввести специальный налог на прибыль для предприятий плательщиков в пределах отдельных регионов, в которых есть незначительные поступления этого налога.
И напоследок, много полезного – если вам не хотят возвращать деньги за товар. Согласитесь, с кем не бывало… Если вы купили товар, но он не подошел по размеру, цвету или оказался некачественным, то вы вправе вернуть свои деньги. Как отстоять свою позицию, вернуть деньги за товар, и что надо знать о своих правах потребителя – рассказывает наш редактор в специальном видео на YouTube-канале Finance.ua.
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