Как возвращать сотрудников с дистанционки и бесплатного отпуска - Гоструда

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Автоматического выхода из «карантинного отпуска» закон не предусматривает. Кроме случаев, когда в заявлении на отпуск без сохранения зарплаты человек указал конкретную дату выхода на работу.
Об этом сообщает Гоструда.
Как вернуть работников из бесплатного отпуска, в котором человек находился из-за карантина:
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Прервать основной или дополнительный отпуск можно только в случаях, предусмотренных ст. 79 КЗоТ (для устранения последствий производственной аварии, предотвращения несчастных случаев, порчи имущества предприятия и пр.).
Как вернуть работников с дистанционной работы в офис:
Напомним, что украинцы стали на 83% чаще искать удаленную работу. В период карантинных ограничений в топ самых популярных предложений удаленной занятости вошли Instagram-специалисты, офис-менеджеры, операторы, менеджеры по продажам.
Украинские фрилансеры в среднем зарабатывают от $650 до $2100. Наиболее популярные отрасли деятельности украинских фрилансеров – графический и веб-дизайн, программирование, IT, создание мультимедиа, маркетинг и копирайтинг.
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