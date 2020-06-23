Как возвращать сотрудников с дистанционки и бесплатного отпуска - Гоструда

Автоматического выхода из «карантинного отпуска» закон не предусматривает. Кроме случаев, когда в заявлении на отпуск без сохранения зарплаты человек указал конкретную дату выхода на работу.

Об этом сообщает Гоструда.

Как вернуть работников из бесплатного отпуска, в котором человек находился из-за карантина:

информировать сотрудников, что пора выходить на работу в связи с окончанием карантина;

работник пишет заявление с просьбой прервать отпуск и приступить к работе;

Читайте также: Топ-10 самых востребованных фриланс-профессий

приказ о прерывании отпуска без сохранения зарплаты. Указываете дату, когда работнику нужно приступить к работе. Заставлять работника выходить из отпуска неправомерно.

Прервать основной или дополнительный отпуск можно только в случаях, предусмотренных ст. 79 КЗоТ (для устранения последствий производственной аварии, предотвращения несчастных случаев, порчи имущества предприятия и пр.).

Как вернуть работников с дистанционной работы в офис:

определиться с датой; выяснить, все ли работники имеют возможность работать в офисе;

издать приказ (распоряжение) о прекращении дистанционной работы и восстановлении обычного режима работы,

указать причину: изменение режима работы с дистанционного на обычный «в связи с окончанием карантина и отменой ограничительных мер, возобновлением работы транспорта»; дату прекращения дистанционной формы работы; дату выхода работника на рабочее место; перечень работников и их должности; порядок ознакомления работников с приказом и изменением режима работы.

Напомним, что украинцы стали на 83% чаще искать удаленную работу. В период карантинных ограничений в топ самых популярных предложений удаленной занятости вошли Instagram-специалисты, офис-менеджеры, операторы, менеджеры по продажам.

Украинские фрилансеры в среднем зарабатывают от $650 до $2100. Наиболее популярные отрасли деятельности украинских фрилансеров – графический и веб-дизайн, программирование, IT, создание мультимедиа, маркетинг и копирайтинг.

Справка Finance.ua:

Напомним, 13 марта в Кабмине рекомендовали работодателям перевести сотрудников на удаленную работу. МЭРТ рекомендовало работодателям максимально обеспечить использование дистанционной формы труда или гибкого режима рабочего времени.

Все больше украинцев начинают работать как фрилансеры. А Украина продолжает входить в ТОП -5 стран по темпам роста фриланс-индустрии. Об этом свидетельствуют данные платежной платформы Payoneer.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr