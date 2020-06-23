Доставка почты в западные области возобновлена, пенсии выплатили 99,7% отделений

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По состоянию на утро 26 июня все внутрирегиональные маршруты с отправлениями Укрпочты вышли в рейс, и корреспонденция будет доставлена адресатам в населенных пунктах Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей. Пенсии и социальные пособия выплатили 99,7% отделений.
Об этом сообщила пресс-слубжа “Укрпочты.”
В три отделения (по одному отделению связи в Галицком, Верховинском, Тлумацком районах) пока невозможно доставить пенсии из-за оползня и затопления дорог. Они будут выплачены после восстановления автосообщения с этими тремя населенными пунктами.
Ограничения доставки были вызваны сложными погодными условиями и вследствие этого подтоплением ряда населенных пунктов в этих областях и частичным нарушением транспортного сообщения.
Укрпочта получает оперативную информацию от региональных филиалов о ситуации и мониторит сообщения ГСЧС и в случае осложнения погодных условий будет перенастраивать маршруты доставки отправлений и сообщит о состоянии доставки корреспонденции.
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