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Эксперты назвали наиболее востребованную вакансию в прошедшем месяце

Эксперты назвали наиболее востребованную вакансию в прошедшем месяце

Эксперты назвали наиболее востребованную вакансию в прошедшем месяце.

Об этом сообщает ТСН.uа.

“В мае работодатели чаще всего искали водителей. На одном из крупнейших сайтов по поиску работы разместили более пяти тысяч вакансий. Это на 16% больше, чем в апреле. Водителям предлагают зарплату около 18 тысяч гривен”, – говорится в сообщении.

На втором месте продавцы. Количество предложений выросло за месяц почти вдвое. Им готовы платить в пределах 8,5 тысячи гривен.

На третьем месте комплектовщики со средней зарплатой в 11 тысяч гривен.

Справка Finance.ua:

  • Начальник управления предоставления услуг работодателям Госслужбы занятости Оксана Мельник в эфире канала “Украина 24” рассказала о тенденциях на рынке труда в стране во время периода ослабления карантина.

  • В период карантинных ограничений в топ самых популярных предложений удаленной занятости вошли Instagram-специалисты, офис-менеджеры, операторы, менеджеры по продажам. Больше всего по Украине готовы платить продавцам — 29,3 тыс. грн на месяц.
По материалам ТСН
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