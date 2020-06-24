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Эксперты назвали наиболее востребованную вакансию в прошедшем месяце.
Об этом сообщает ТСН.uа.
“В мае работодатели чаще всего искали водителей. На одном из крупнейших сайтов по поиску работы разместили более пяти тысяч вакансий. Это на 16% больше, чем в апреле. Водителям предлагают зарплату около 18 тысяч гривен”, – говорится в сообщении.
На втором месте продавцы. Количество предложений выросло за месяц почти вдвое. Им готовы платить в пределах 8,5 тысячи гривен.
На третьем месте комплектовщики со средней зарплатой в 11 тысяч гривен.
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