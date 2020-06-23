Нацбанк заработал почти 170 тыс. грн на продаже серебряных "тысяч"

На электронном аукционе, который состоялся 23 июня, Национальный банк реализовал 30 сувенирных банкнот из серебра номиналом 1000 гривен образца 2019 года, сообщила пресс-служба регулятора.

Аукцион проходил в два этапа: во время первых торгов реализовали 10 лотов по одной серебряной банкноте; на вторых торгах – 10 лотов по две серебряные банкноты.

По информации НБУ, все сувенирные деньги приобрели физические и юридические лица – участники аукциона. Общая сумму выручки составляет более 168 тыс. грн.

Также в Нацбанке сообщили, что аукцион проводили на площадке Универсальной товарной биржи “Контрактовый дом УМВБ”.



Напомним, НБУ ввел в оборот сувенирную банкноту из серебра 20 мая. Она воспроизводит дизайн купюры номиналом 1000 грн образца прошлого года. Масса в чистоте составляет не менее 124,4 г. Размеры: 133×66×1,35 мм. Тираж – 300 штук. Также на ней помещена голограмма.