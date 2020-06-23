Нацбанк заработал почти 170 тыс. грн на продаже серебряных "тысяч"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
На электронном аукционе, который состоялся 23 июня, Национальный банк реализовал 30 сувенирных банкнот из серебра номиналом 1000 гривен образца 2019 года, сообщила пресс-служба регулятора.
Аукцион проходил в два этапа: во время первых торгов реализовали 10 лотов по одной серебряной банкноте; на вторых торгах – 10 лотов по две серебряные банкноты.
По информации НБУ, все сувенирные деньги приобрели физические и юридические лица – участники аукциона. Общая сумму выручки составляет более 168 тыс. грн.
Также в Нацбанке сообщили, что аукцион проводили на площадке Универсальной товарной биржи “Контрактовый дом УМВБ”.
Напомним, НБУ ввел в оборот сувенирную банкноту из серебра 20 мая. Она воспроизводит дизайн купюры номиналом 1000 грн образца прошлого года. Масса в чистоте составляет не менее 124,4 г. Размеры: 133×66×1,35 мм. Тираж – 300 штук. Также на ней помещена голограмма.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Лес - не дамба": Чиновники отрицают связь между вырубкой леса и паводкамиВчера, 11:45 - 1544 10
За границу на машине: в МВД огласили список документовВчера, 17:00 - 21322 9
В МВД хотят усилить ответственность за оскорбление полицейскогоВчера, 13:20 - 887 8
ПриватБанк начинает программу доступной ипотеки под 9,99%Вчера, 13:05 - 3570 4
Каждая третья семья получает субсидии и льготы на коммуналкуВчера, 12:00 - 1859 2
За границу на машине: в МВД огласили список документовВчера, 17:00 - 21322 9
Средние цены на квартиры в новостройках Киева (инфографика)Вчера, 20:00 - 6250
За внутридомовые сети будут отвечать не жильцы, а поставщики услуг - ДубинскийВчера, 12:14 - 4283 2
ПриватБанк начинает программу доступной ипотеки под 9,99%Вчера, 13:05 - 3570 4
Как обезопасить свои платежи при оплате картой - советы экспертовВчера, 17:37 - 3088
В Viber появилась новая функция - исчезающие сообщения (видео)Позавчера, 13:35 - 4475 2
Apple презентовала iOS 14: что в ней нового (фото)23.06.2020, 12:10 - 633
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)20.06.2020, 12:10 - 1232
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)19.06.2020, 12:10 - 564 3
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 2084 1