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Украина проживет июнь и июль в карантинных ограничениях, - Шмыгаль

Украина проживет июнь и июль в карантинных ограничениях, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы привыкли жить в стрессе и в кризисных условиях априори и сегодня начали воспринимать это как часть жизни. Украина пока придерживается тактики адаптивного карантина.

Об этом он рассказал в интервью “Новому времени”.

Шмыгаль сказал, что те области и регионы, где можно работать в обычном режиме, пусть и дальше работают и поддерживают экономику.

“А где начался пик, там мы вынуждены усиливать карантинные правила”, – сказал он.

Отметим, сейчас наиболее зараженными регионами являются Львовская, Черновицкая, Ровенская, Закарпатская области и Киев.

Также Шмыгаль напомнил, что Кабмин планирует увеличить штрафы за отсутствие масок в общественных местах, в общественном транспорте, штрафы для владельцев таких заведений и транспорта.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения.
  • Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. Первые послабления карантинных ограничений в Украине стартовали с 11 мая.
По материалам НВ
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