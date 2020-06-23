Акционер Альфа-Банка ABH Ukraine Limited увеличил долю участия в банке до 42,4%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Акционер украинского Альфа-Банка компания ABH Ukraine Limited (Кипр) увеличила долю участия в капитале банка с 38,2019% (по состоянию на 1 января) до 42,4% путем выкупа доли фонда MSP Stiftung (Лихтенштейн). Об этом говорится в сообщении банка.
“Увеличение доли компании ABH Ukraine Limited в капитале Альфа-Банка Украина связано со стратегией̆ материнского холдинга ABH Holdings по укрупнению своих долей̆ в приоритетных активах. Эта стратегия была согласована с MSP Stiftung как с миноритарным акционером банка”, – сообщила председатель правления Альфа-Банка Виктория Михайле агентству “Интерфакс-Украина”.
В результате сделки незначительно измененилась структура конечных владельцев существенного участия в АО «Альфа-Банк»: Михаил Фридман – 32,8632%, Герман Хан – 20,9659%, Алексей Кузьмичев – 16,3239% и Петр Авен – 12,4018%.
Как сообщалось, международный̆ фонд MSP Stiftung вошел в состав акционеров Альфа-Банка в ноябре 2017 года, выкупив долю участия в банке в размере 9,9%. Доля участия фонда в капитале банка снизилась после слияния Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка в октябре 2019 года.
На 1 мая 2020 года по размеру общих активов (93,486 млрд грн) Альфа-Банк занимал 6 место среди 75 действовавших в стране банков.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине хотят повысить штрафы за превышение скоростиВчера, 10:00 - 2865 43
"Лес - не дамба": Чиновники отрицают связь между вырубкой леса и паводкамиВчера, 11:45 - 1454 10
За границу на машине: в МВД огласили список документовВчера, 17:00 - 18782 9
В МВД хотят усилить ответственность за оскорбление полицейскогоВчера, 13:20 - 818 8
В Киеве построят более 10 транспортных развязокВчера, 09:11 - 1424 5
За границу на машине: в МВД огласили список документовВчера, 17:00 - 18782 9
Средние цены на квартиры в новостройках Киева (инфографика)Вчера, 20:00 - 5836
За внутридомовые сети будут отвечать не жильцы, а поставщики услуг - ДубинскийВчера, 12:14 - 3699 2
ПриватБанк начинает программу доступной ипотеки под 9,99%Вчера, 13:05 - 3430 4
Как обезопасить свои платежи при оплате картой - советы экспертовВчера, 17:37 - 2943
В Viber появилась новая функция - исчезающие сообщения (видео)Позавчера, 13:35 - 4411 2
Apple презентовала iOS 14: что в ней нового (фото)23.06.2020, 12:10 - 614
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)20.06.2020, 12:10 - 1218
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)19.06.2020, 12:10 - 560 3
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 2068 1