0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 56 0 Новости партнёров

Акционер Альфа-Банка ABH Ukraine Limited увеличил долю участия в банке до 42,4%

Акционер украинского Альфа-Банка компания ABH Ukraine Limited (Кипр) увеличила долю участия в капитале банка с 38,2019% (по состоянию на 1 января) до 42,4% путем выкупа доли фонда MSP Stiftung (Лихтенштейн). Об этом говорится в сообщении банка.

“Увеличение доли компании ABH Ukraine Limited в капитале Альфа-Банка Украина связано со стратегией̆ материнского холдинга ABH Holdings по укрупнению своих долей̆ в приоритетных активах. Эта стратегия была согласована с MSP Stiftung как с миноритарным акционером банка”, – сообщила председатель правления Альфа-Банка Виктория Михайле агентству “Интерфакс-Украина”.

В результате сделки незначительно измененилась структура конечных владельцев существенного участия в АО «Альфа-Банк»: Михаил Фридман – 32,8632%, Герман Хан – 20,9659%, Алексей Кузьмичев – 16,3239% и Петр Авен – 12,4018%.

Как сообщалось, международный̆ фонд MSP Stiftung вошел в состав акционеров Альфа-Банка в ноябре 2017 года, выкупив долю участия в банке в размере 9,9%. Доля участия фонда в капитале банка снизилась после слияния Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка в октябре 2019 года.

На 1 мая 2020 года по размеру общих активов (93,486 млрд грн) Альфа-Банк занимал 6 место среди 75 действовавших в стране банков.

По материалам Альфа-Банк
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Альфа-Банк
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.