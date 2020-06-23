Акционер Альфа-Банка ABH Ukraine Limited увеличил долю участия в банке до 42,4%

Акционер украинского Альфа-Банка компания ABH Ukraine Limited (Кипр) увеличила долю участия в капитале банка с 38,2019% (по состоянию на 1 января) до 42,4% путем выкупа доли фонда MSP Stiftung (Лихтенштейн). Об этом говорится в сообщении банка.

“Увеличение доли компании ABH Ukraine Limited в капитале Альфа-Банка Украина связано со стратегией̆ материнского холдинга ABH Holdings по укрупнению своих долей̆ в приоритетных активах. Эта стратегия была согласована с MSP Stiftung как с миноритарным акционером банка”, – сообщила председатель правления Альфа-Банка Виктория Михайле агентству “Интерфакс-Украина”.

В результате сделки незначительно измененилась структура конечных владельцев существенного участия в АО «Альфа-Банк»: Михаил Фридман – 32,8632%, Герман Хан – 20,9659%, Алексей Кузьмичев – 16,3239% и Петр Авен – 12,4018%.

Как сообщалось, международный̆ фонд MSP Stiftung вошел в состав акционеров Альфа-Банка в ноябре 2017 года, выкупив долю участия в банке в размере 9,9%. Доля участия фонда в капитале банка снизилась после слияния Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка в октябре 2019 года.

На 1 мая 2020 года по размеру общих активов (93,486 млрд грн) Альфа-Банк занимал 6 место среди 75 действовавших в стране банков.