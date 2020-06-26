Конкуренты AirPods от LG научились очищаться от опасных бактерий (фото)

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LG выпустила беспроводные наушники Tone Free с зарядным кейсом UVnano. Эта модель отличается от других на рынке, и вот почему: конкуренты AirPods от LG умеют очищаться от опасных бактерий.
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В США наушники предлагаются по $199,99, что довольно дорого. Выиграть гонку с AirPods производитель намерен не привлекательной ценой, а уникальной функцией. Кейс UVnano, по словам представителей LG, способен уничтожать 99,9% бактерий E.coli (кишечная палочка) и S.aureus (золотистый стафилококк) в наушниках.
Фото из открытых источников
В компании ссылаются на исследования, из которых следует, что наушники могут содержать больше бактерий, чем кухонная доска обработки продуктов. И это не только звучит противно, но и может стать причиной возникновения ушных инфекций.
Фото из открытых источников
Новые наушники LG могут работать на одном заряде до пяти часов в режиме разговора и шести часов при прослушивании музыки. Кейс позволяет увеличить время работы до 18 часов.
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