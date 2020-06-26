0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 86 0

Конкуренты AirPods от LG научились очищаться от опасных бактерий (фото)

Конкуренты AirPods от LG научились очищаться от опасных бактерий (фото)

LG выпустила беспроводные наушники Tone Free с зарядным кейсом UVnano. Эта модель отличается от других на рынке, и вот почему: конкуренты AirPods от LG умеют очищаться от опасных бактерий.

Читайте также: Samsung представила TWC наушники AKG N400

В США наушники предлагаются по $199,99, что довольно дорого. Выиграть гонку с AirPods производитель намерен не привлекательной ценой, а уникальной функцией. Кейс UVnano, по словам представителей LG, способен уничтожать 99,9% бактерий E.coli (кишечная палочка) и S.aureus (золотистый стафилококк) в наушниках.


Фото из открытых источников

В компании ссылаются на исследования, из которых следует, что наушники могут содержать больше бактерий, чем кухонная доска обработки продуктов. И это не только звучит противно, но и может стать причиной возникновения ушных инфекций.


Фото из открытых источников

Новые наушники LG могут работать на одном заряде до пяти часов в режиме разговора и шести часов при прослушивании музыки. Кейс позволяет увеличить время работы до 18 часов.

По материалам ITsider.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.